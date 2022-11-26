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Yalnızca yılın ikinci çeyreğinde CertiK, ilk çeyrekteki 106’dan %170 artışla 290 kimlik avı saldırısı kaydetti. Bunun yanında USDC stablecoin’in arkasındaki şirket Circle, kullanıcıları kötü niyetli adreslere token aktarmaya ikna etmeye çalışan aktif bir kimlik avı kampanyası hakkında bir uyarı yayınladı.

Circle Yatırımcıları Uyardı

Paylaşılan tweet’e göre kötü niyetli aktörler, Coinbase ve Circle tarafından kurulan bir konsorsiyum olan Centre için çalışıyormuş gibi görünüyor. Circle, piyasada USDC tokeninin yeni bir versiyonunun bulunmadığını söyledi ve kullanıcıları dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, “PSA UYARISI: Kullanıcıları USDC tokenlerini kötü niyetli adreslere aktarmaya çekmeye çalışan aktif bir kimlik avı kampanyası var. Dolandırıcılar Circle’danmış gibi davranıyorlar. Piyasada USDC’nin yeni bir sürümü yok. Lütfen buna kanmayın.” sözlerini kullandı.

Öte yandan Circle CEO’su ve kurucusu Jeremy Allaire geçtiğimiz günlerde finansal hizmetler için Kongre liderlerine bir mektup yazarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki stablecoin’ler hakkında açık, uygulanabilir bir yasa çıkarılmasını istedi ve bunu yapmamanın ülkeye daha fazla risk çekeceği konusunda uyarıda bulundu.

Kimlik Avı Dolandırıcılıkları

Phishing etkinliği yapılan bazı açıklamalara göre kripto para birimlerinde ayı piyasasında başrol oynadı. En son gelişme, çok faktörlü kimlik doğrulamayı atlamak ve Coinbase, MetaMask, Crypto.com ve KuCoin gibi kripto borsalarındaki hesaplara ve kripto varlıklarını çekmek için bir kimlik avı kampanyasının tespit edilmesinden sadece birkaç gün sonra ortaya çıktı.

BleepingComputer’a göre, dolandırıcı varlıkları, Microsoft Azure Web Apps hizmetini bir kimlik avı siteleri ağı barındırmak için kötüye kullandı ve hileli işlem onay isteklerini veya şüpheli etkinlik tespitini taklit eden kimlik avı mesajlarıyla kurbanları bu sitelere çekti.

Bunlara ek olarak kripto para borsası FTX‘in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in kötü yapılmış bir “deep fake” videosunu kullanan kötü niyetli kişiler, borsanın iflasından etkilenen kullanıcıları dolandırmaya çalıştı.