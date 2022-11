Okuma Süresi: 2 Dakika

Finansal danışmanlık firması deVere Group CEO’su Nigel Green, kripto ayı piyasasının sona ermesine aylar kaldığı konusunda iyimser olduğunu ifade ediyor.

Ayı Piyasası Bitiyor Mu?

Green yaptığı açıklamalarda, enflasyon yavaşlamaya başladığında ve merkez bankaları para politikasını gevşetmeye başladığında Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıkların fiyatlarının artacağını söylüyor. Green’e göre, kripto para birimleri gibi oran artışlarının ardından değer kaybeden varlıklar Nisan 2023’te toparlanmaya başlayabilir.

Popüler isim konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Düşük faiz oranlarından en çok yararlanan varlıklar, doğal olarak, faiz artışlarından en çok 2022’de etkilendi. Bunlar, özellikle teknoloji sektöründeki hisse senetlerini ve diğer risk varlıklarının yanı sıra kripto para birimlerini de içeriyor.” sözlerini kullandı. Green açıklamalarında, 2023’ün ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi muhtemel şekilde program gevşetilirken, kripto para birimlerinin ve teknoloji hisse senetlerinin ralliler yaşayacağını düşündüğünü de ekliyor.

Bunlara ek olarak lider kripto para birimi Bitcoin 15.476 dolar ile dip seviyeyi gördükten sonra yazının kaleme alındığı sırada 16.590 dolardan işlem görüyor.

Yeni ATH’ler Gelecek Mi?

Green’e göre 2021 yılındaki gibi yeni tüm zamanların rekoru seviyelerinin görülmesi pek olası değil. Ancak bunun yerine gevşeme başladığında Bitcoin için daha istikrarlı, devam eden bir yukarı yönlü yörünge görülebilir. Green bu noktada, “Piyasalara güven geri geliyor” sözlerini kullanıyor ve Bitcoin’in mevcut fiyatının uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğunu söylüyor.

Green açıklamalarına, “Birçok ciddi, uzun vadeli yatırımcı, mevcut düşük değerleri bir satın alma fırsatı olarak kullanacak.” sözlerini kullandı. Popüler isme göre faiz oranlarındaki artış sayesinde ise hype ortadan kalktığı için varlıkların gerçek değerleri gün yüzüne çıktı. Bunlara ek olarak Green’e göre, ATH seviyesinden %70 oranında düşmesine ve Kasım 2021’deki yüksek hype’a rağmen Bitcoin, on yılın en iyi performans gösteren varlık sınıfı olmaya devam ediyor.

Bunlarla birlikte kripto para ekosisteminde her an her şeyin olabileceğini unutmamak ve mutlaka risk kontrolü içinde yatırımları şekillendirmek büyük önem taşıyor.