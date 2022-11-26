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Borsaların Bu Hamleleri Bitcoin ve Altcoin’lere Nefes Aldırabilir Mi?

FTX'in düşüşüyle hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar deyim yerindeyse neye uğradıklarını şaşırdı ve piyasaya kargaşa hakim oldu.
14:30
26 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX‘in düşüşüyle birlikte, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar deyim yerindeyse neye uğradıklarını şaşırdılar ve piyasaya bir kargaşa hakim oldu. Nihai sonuç ise ekosisteme nakit akışının azalması oldu. Ancak Binance ve Bybit’in kripto para alanındaki yatırımcıları ve girişimleri destekleyeceğinin duyurulmasının piyasada bir nebze olsun rahatlık sağlayacağı düşünülüyor.

Binance ve Bybit Hamlesi

24 Kasım’da, bir kripto para türev borsası olan Bybit, FTX’in bu ayın başlarında iflas etmesinin ardından finansal veya operasyonel sorunlar yaşayan kurumsal yatırımcılar, piyasa yapıcılar ve yüksek frekanslı işlem organizasyonlarını hedefleyen yeni bir destek fonu oluşturulduğunu duyurdu. Duyuruya göre piyasanın toparlanması ve destek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu.

Öte yandan FTX’in etkisi ile birlikte yatırımcılar paniğe kapılınca satış hacimlerinde de artışlar oldu. Bu durumun ise piyasadaki likidite soru işaretlerini artırdığı düşünülüyor. Ancak Bybit bu noktada yatırımcılara destek olacağını ve fon almaya hak kazanan kişilere bu fonların hiçbir ücret ve beklenti olmadan verileceğine dikkat çekti.

Bununla ilgili olarak Binance ise Industry Recovery Initiative (IRI) adlı bir programın başlatıldığını duyurdu.

Binance, IRI aracılığıyla fona 1 milyar dolarlık bir taahhütte bulunduğunu ve yakın gelecekte 1 milyar dolar daha ekleneceğini duyurdu. Polygon Ventures, Jump Crypto, Animoca Brands, Kronos, GSR, Brooker Group ve Aptos Labs gibi endüstri liderlerinden 50 milyon dolarlık ek bir başlangıç taahhüdü de bulunuyor. Binance, 150 işletmenin daha katılmak için başvurduğunu iddia etti.

Borsalardaki BTC Çıkışları

Glassnode’un borsalardaki BTC çıkış ölçümü, son günlerde veya haftalarda piyasadan ne kadar çekildiğine ışık tutabilir. Glassnode verilerine göre, son birkaç hafta içinde büyük bir çıkış olduğu görülüyor.

Kripto para varlıklarının değeri, piyasanın geri kalanıyla birlikte azaldı ve piyasa bir bütün olarak daha da düşüş eğilimine girdi. Binance ve Bybit piyasaya sermaye sağladığında, yatırımcı güvenini geri kazanma ve toplu tasfiyeye yardımcı olma potansiyeline sahip olarak görülüyor.

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