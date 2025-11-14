ABD Piyasaları Açıldı, Kripto Paralarda 14 Kasım Güncellemesi



Kral kripto para birimi 96 bin dolardan alıcı buluyor ve son 24 saatte yaşanan düşüş şimdilik duruldu. ABD piyasaları negatif açıldı. Haftanın son iş gününde uzun süredir devam eden negatifliğin sonucu olarak ağır darbeler alan Bitcoin $95,870.81’de son duruma göz atacağız. Kripto paralar nereye gidiyor?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

ABD hisse senedi piyasaları satıcılı açıldı. Kripto paralar için negatif sonuç doğuran borsa birkaç haftadır “balon patladı” söylemlerinin sonucu olarak zor günler yaşıyor. Son birkaç aya bakarsak hisse senetleri yeni rekorlara koşarken sakin kalan kripto paraların şimdi borsayla birlikte yönünü aşağı çevirmesi sıkıcı.

Ancak kripto paraların diğer birçok piyasadan farklı olan yönü sürekli aktif kalması ve yaklaşan gelişmeleri önceden fiyatlama eğilimi. Bu sebeple kimi zaman altın kimi zaman borsalar pozitif veya negatif korelasyon paylaşabiliyor. Bir süredir devam eden ve bu hafta şiddetlenen negatifliğin sebebiyse daha önce fiyatlanan yıllık 75bp faiz indirim rotasından çıkılmasıydı. Ve elbette Yüksek Mahkeme tarafından muhtemelen Trump aleyhine verilecek gümrük vergisi kararı da var.

Fed Aralık faiz kararına kadar güncel istihdam ve enflasyon raporlarını göremeyecek. Ekim ayı için birkaç hafta içinde bazı raporlar gelebilir ancak bunlar da kapanma nedeniyle güvenilir kabul edilemeyecek rakamlar. Yani en azından Aralık kararına kadar önümüzdeki 26 günlük süreçte yeni bir şey görmezsek hissiyat negatif kalacak.

Aralık Ayı ve Kripto Paralar

Ekim ayına dair verilerin 10 Aralık kararından önce gelmesi ve kriptonun aşırı şekilde lehine olması durumunda Fed’in indirim yapacağına dair kanaat kuvvetlenirken kripto paralar yükselebilir. Fakat içinde bulunduğumuz dönem bir geçiş dönemi. Piyasaların yönünü bulabilmesi için makroekonomik cephede rüzgarın dağılması gerekiyor.

Sis dağılır ve önümüzde aydınlanan yol gevşeme lehine olursa bu durum kripto paraları yukarı çeker. Ancak bu süreçte Yüksek Mahkemenin tarifelerin aleyhine vereceği muhtemel kararın büyük bir kaosu tetiklememesi gerekiyor. Trump bunun açık biçimde borsa ve ekonomi için çöküşe neden olacağını söyledi. Trump tarifelerden vazgeçer mi? Sanmıyorum, geldiği sene savaş bakanlığını faaliyete geçiren bir çılgından bahsediyorsak tarifelerle alakalı da alternatif yollar arayıp gerilimi artıracaktır.

Ancak bunlar sonsuza kadar sürmeyecek. Ocak itibariyle Fed’in QT’yi sonlandırdığını artık genişlemeye başladığını daha net hissedeceğiz. Ayrıca önümüzde 2026 ara seçimleri var. Trump eğer Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmek istemiyorsa halkın şartlarını iyileştirmesi gerekir. Bugün bazı gıda ürünleri için tarife iyileştirmesi yapıldı ve bu gıda enflasyonunu iyileştirmeye yardımcı olacak. Trump daha çok halka dokunan işlere girişmek isteyecektir. Daha fazla genişleme, enflasyonu dizginleme konusunda atacağı adımların yeni yılda kripto paraların lehine bir ortam oluşturacağı gerçeği ciddiye alınmalı.

Belki de Trump Yüksek Mahkeme kararından sonra sahneye çıkıp ülkesine yatırım yapan ticaret ortakları için alternatif yaptırım yolları aramayacağını söyler. Mesela İsviçre biraz önce ABD’ye 200 milyar dolar yatırım açıkladı. Tarifelerin yerine böylesi şeyler görürsek kripto toparlanması hızlanabilir.

Dört yıllık döngü hikayesinin bittiğine ve ara yükseliş düşüş dönemleriyle yeni bir evreye geçtiğimize herkesin ikna olması için Ocak ve Şubat ayına kadar BTC’nin altı haneli seviyelere yakın kalması gerekiyor.