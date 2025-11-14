ALTCOIN

14 Kasım: SEC Altcoin ETF Onayları İçin Toplu Duyuru Yaptı

Özet

  • SEC hükümet kapanması nedeniyle biriken işleri hızlandırmak için bir kılavuz yayınladı.
  • 8-A formunu daha önce doldurmamış ETF ihraççıları için bugünkü kılavuz onay sürecini hızlandırabilir.
  • Bloomberg'den Eric yakında Bitwise XRP Coin ETF'inin listelenebileceğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Hükümet kapanması nedeniyle Ekim başından bu yana sınırlı personelle çalışan SEC biriken işleri hızlandırmak için harekete geçti. Kripto para yatırımcıları onay ve karar süreçleri geciken başvuruların akıbetini merak ettiği için bugünkü hızlandırma duyurusu son derece önemli. ABD borsaları yazı hazırlandığı sırada dünü aratmayan düşüşle açıldı ve kripto genelinde hissiyat negatif.

İçindekiler
1 Altcoin ETF Başvuruları
2 Şimdi Ne Olacak?

Altcoin ETF Başvuruları

900’den fazla başvurunun birikmesi nedeniyle SEC hükümet kapanmasının getirdiği iş yükünü hızla hafifletmek için harekete geçti. Bölüm personeli SEC’e sunulan bekleyen başvurularla ilgili olabilecek birçok soruyu yanıtlayan kılavuzunu şimdi yayınlandı. Bloomberg ETF analisti Eric ise bunu altcoin onayları için hızlandırma görevi üstleneceğini söylüyor.

SEC, ihraççıların birikmiş işleri temizlemek amacıyla başvuruların etkinliğini bir şekilde hızlandırabilecekleri gibi görünen bazı kılavuzlar yayınladı. Tahminimce, 8a prosedürünü uygulamayan bazı kripto ETF’ler, mümkün olan en kısa sürede başvurularını yapmaya çalışacaklar. Bitwise XRP’nin sıradaki aday olduğunu düşünüyorum.”

Şimdi Ne Olacak?

8-A formunu daha önce doldurmamış ETF ihraççıları sürecini hızlandırabilir. Normal 20 –40 günlük bekleme süresi hızlandırılacak ve bu altcoin ETF başvurusu olan şirketlerin kapanma sürecinde geçen süreyi kayıp süre olarak görmemesini sağlayacak. Eric ise Bitwise XRP Coin ETF başvurusu dahil birçok sürecin yakında tamamlanabileceğini düşünüyor.

Kapanma sürecinde sekteye uğrayan Solana gibi altcoinler için de kararların geldiğini görebiliriz. Dün Canary XRP ETF’i yüzlerce ETF lansmanından iyi performans gösterse de genel piyasa hissiyatındaki negatiflik sebebiyle bugünlerde onaylanacak başvuruların altcoin grafiklerinde önemli dalgalanmalar doğurması beklenmiyor.

Dünkü lansmanla XRP Coin tek günde 245 milyon dolarlık giriş gördü. Yıl boyunca BTC ve ETH dışında en fazla giriş gören dördüncü büyük kripto para olan XRP Coin daha fazla alternatif ETF’in listelenmesiyle büyümeye devam edebilir.

Hali hazırda BTC fiyatı 95 bin doları kaybetmek üzere ve ABD hisse senedi piyasalarının %1’i aşan kayıplarla güne başlaması ilerleyen saatlerde düşüşün hızlanabileceği anlamına geliyor. Fed’in Aralık faiz kararına dair dünkü karamsar açıklamalara ek olarak bugün 22 ve 23 sularında Fed’den Logan ile Bostic’in açıklamalarını takip edeceğiz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede

XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!

Fed Açıklamaları ve 17-23 Kasım Haftası Kripto Para Beklentileri (5 Önemli Olay)

ABD 2026 Seçimleri: Enflasyon Düşecek Kripto Paralar Yükselecek

BTX Capital’e POPCAT Şoku: 25 Milyon Dolarlık Manipülasyon İddiası

Uniswap Token Lansmanlarını Dönüştürecek Yeni Açık Artırma Modelini Tanıttı

Ethereum Bitcoin’i Geride Bıraktı: Yükseliş İçin İşaretler Güçleniyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Korku Tavan Yaptı, Bloomberg Uzmanı Beklentisini Paylaştı
Bir Sonraki Yazı ABD Piyasaları Açıldı, Kripto Paralarda 14 Kasım Güncellemesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?