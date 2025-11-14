14 Kasım: SEC Altcoin ETF Onayları İçin Toplu Duyuru Yaptı



Hükümet kapanması nedeniyle Ekim başından bu yana sınırlı personelle çalışan SEC biriken işleri hızlandırmak için harekete geçti. Kripto para yatırımcıları onay ve karar süreçleri geciken başvuruların akıbetini merak ettiği için bugünkü hızlandırma duyurusu son derece önemli. ABD borsaları yazı hazırlandığı sırada dünü aratmayan düşüşle açıldı ve kripto genelinde hissiyat negatif.

Altcoin ETF Başvuruları

900’den fazla başvurunun birikmesi nedeniyle SEC hükümet kapanmasının getirdiği iş yükünü hızla hafifletmek için harekete geçti. Bölüm personeli SEC’e sunulan bekleyen başvurularla ilgili olabilecek birçok soruyu yanıtlayan kılavuzunu şimdi yayınlandı. Bloomberg ETF analisti Eric ise bunu altcoin onayları için hızlandırma görevi üstleneceğini söylüyor.

“SEC, ihraççıların birikmiş işleri temizlemek amacıyla başvuruların etkinliğini bir şekilde hızlandırabilecekleri gibi görünen bazı kılavuzlar yayınladı. Tahminimce, 8a prosedürünü uygulamayan bazı kripto ETF’ler, mümkün olan en kısa sürede başvurularını yapmaya çalışacaklar. Bitwise XRP’nin sıradaki aday olduğunu düşünüyorum.”

Şimdi Ne Olacak?

8-A formunu daha önce doldurmamış ETF ihraççıları sürecini hızlandırabilir. Normal 20 –40 günlük bekleme süresi hızlandırılacak ve bu altcoin ETF başvurusu olan şirketlerin kapanma sürecinde geçen süreyi kayıp süre olarak görmemesini sağlayacak. Eric ise Bitwise XRP Coin ETF başvurusu dahil birçok sürecin yakında tamamlanabileceğini düşünüyor.

Kapanma sürecinde sekteye uğrayan Solana gibi altcoinler için de kararların geldiğini görebiliriz. Dün Canary XRP ETF’i yüzlerce ETF lansmanından iyi performans gösterse de genel piyasa hissiyatındaki negatiflik sebebiyle bugünlerde onaylanacak başvuruların altcoin grafiklerinde önemli dalgalanmalar doğurması beklenmiyor.

Dünkü lansmanla XRP Coin tek günde 245 milyon dolarlık giriş gördü. Yıl boyunca BTC ve ETH dışında en fazla giriş gören dördüncü büyük kripto para olan XRP Coin daha fazla alternatif ETF’in listelenmesiyle büyümeye devam edebilir.

Hali hazırda BTC fiyatı 95 bin doları kaybetmek üzere ve ABD hisse senedi piyasalarının %1’i aşan kayıplarla güne başlaması ilerleyen saatlerde düşüşün hızlanabileceği anlamına geliyor. Fed’in Aralık faiz kararına dair dünkü karamsar açıklamalara ek olarak bugün 22 ve 23 sularında Fed’den Logan ile Bostic’in açıklamalarını takip edeceğiz.