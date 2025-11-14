Kripto Para

Korku Tavan Yaptı, Bloomberg Uzmanı Beklentisini Paylaştı

Özet

  • ABD Ticaret Temsilcisi Greer: ABD bugün gıda tarifesi istisnalarını açıklayacak. Gıda istisnaları, anlaşması olan ve olmayan ülkelere uygulanacak.
  • Trump eğer enflasyonu düşürmek için yeni adımlar atmaya başlarsa bu kripto paralar için destekleyici olacaktır. 2026 ara seçimleri yaklaşıyor ve beklenti bu yönde.
  • Bloomberg ETF Analisti Eric Balchunas son satışları gerekli bir soluklanma olarak görüyor. Ki Youn Ju ise henüz ayı piyasalarının başlamadığını söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Düşüşte daha dipler ve yükselişte daha büyük tepeler için analistlerin iştahlı olduğunu görürsünüz. Bugünlerde de kripto paralarda yaygın görüş daha büyük dipler göreceğimiz şeklinde. Sorun şu ki kimse geleceği göremiyor ve güncel psikolojiye uygun tahminler yaparak korku veya coşkunun etkisi altında kalıyorlar.

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Korku Endeksi
2 Kripto Paralarda Beklentiler

Kripto Paralarda Korku Endeksi

Yatırımcı duyarlılığını izleyen korku ve açgözlülük endeksi tepe noktada. ABD Ticaret Temsilcisi Greer “ABD bugün gıda tarifesi istisnalarını açıklayacak. Gıda istisnaları, anlaşması olan ve olmayan ülkelere uygulanacak” dedi. Enflasyonist baskı zayıf olsa da Trump yaklaşan ara seçimlere böyle bir havada girmek istemediğinden hayatı ucuzlatmaya çalışacaktır.

Korkunun zirvede olması genelde dip seviyeye yaklaştığımızı söyler ve Trump eğer harekete geçerse borsadaki düşüşün sona ermesiyle kripto paralardaki korku da daha nötr seviyelere dönebilir.

Bu hafta kapanmanın sona ermesi güzel bir gelişmeydi ancak Ekim ayına dair verilerin açıklanmayacak olmasının piyasalarda doğurduğu negatif etki bunu tersine çevirdi. Aralık toplantısında Fed’in yine kör karar verecek olması sebebiyle faiz indiriminin es geçilmesi bekleniyor.

Kripto Paralarda Beklentiler

Michael Saylor yazı hazırlandığı sırada Bitcoin $95,870.81’in mevcut seviyelerden toparlanacağını yazdı. Üstelik daha fazla BTC alımı yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki hafta başında Strategy’nin önceki alımlara kıyasla daha büyük rakamlar duyurması muhtemel.

ETF kanalında çıkışlar dikkat çekici ve istikralı. Net çıkışların devam etmesi kripto para piyasalarına dair yükseliş hissiyatını baltalayan en büyük sebeplerden biri. Bloomberg ETF Analisti Eric Balchunas yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

Bitcoin ETF’leri 868 milyon dolar kaybetti, bu onların en kötü günlerinden biriydi. Bitcoin garip bir durumda, anlatı tamamen sağlam (bu treni hiçbir şey durduramaz + kurumsallaşma hala yürürlükte) ama coinciler şu anda kendi gölgelerinden korkuyorlar, açıkçası izlemesi zor, bir Vanguardian asla böyle davranmazdı, bana FRD’nin “korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir” sözünü hatırlatıyor. Her şeye rağmen, IBIT hala %108 artışta (lansmandan önceki %100 artıştan bahsetmiyorum bile), bu da SPY’nin üç katı, bu yüzden bir noktada büyük bir soluklanma olacaktı.”

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju ise sermaye akışı devam ettiği için ayı piyasalarına henüz girmediğimizi yukarıdaki grafiği paylaşarak hatırlattı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
