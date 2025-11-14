Korku Tavan Yaptı, Bloomberg Uzmanı Beklentisini Paylaştı



Düşüşte daha dipler ve yükselişte daha büyük tepeler için analistlerin iştahlı olduğunu görürsünüz. Bugünlerde de kripto paralarda yaygın görüş daha büyük dipler göreceğimiz şeklinde. Sorun şu ki kimse geleceği göremiyor ve güncel psikolojiye uygun tahminler yaparak korku veya coşkunun etkisi altında kalıyorlar.

Kripto Paralarda Korku Endeksi

Yatırımcı duyarlılığını izleyen korku ve açgözlülük endeksi tepe noktada. ABD Ticaret Temsilcisi Greer “ABD bugün gıda tarifesi istisnalarını açıklayacak. Gıda istisnaları, anlaşması olan ve olmayan ülkelere uygulanacak” dedi. Enflasyonist baskı zayıf olsa da Trump yaklaşan ara seçimlere böyle bir havada girmek istemediğinden hayatı ucuzlatmaya çalışacaktır.

Korkunun zirvede olması genelde dip seviyeye yaklaştığımızı söyler ve Trump eğer harekete geçerse borsadaki düşüşün sona ermesiyle kripto paralardaki korku da daha nötr seviyelere dönebilir.

Bu hafta kapanmanın sona ermesi güzel bir gelişmeydi ancak Ekim ayına dair verilerin açıklanmayacak olmasının piyasalarda doğurduğu negatif etki bunu tersine çevirdi. Aralık toplantısında Fed’in yine kör karar verecek olması sebebiyle faiz indiriminin es geçilmesi bekleniyor.

Kripto Paralarda Beklentiler

Michael Saylor yazı hazırlandığı sırada Bitcoin $95,870.81’in mevcut seviyelerden toparlanacağını yazdı. Üstelik daha fazla BTC alımı yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki hafta başında Strategy’nin önceki alımlara kıyasla daha büyük rakamlar duyurması muhtemel.

ETF kanalında çıkışlar dikkat çekici ve istikralı. Net çıkışların devam etmesi kripto para piyasalarına dair yükseliş hissiyatını baltalayan en büyük sebeplerden biri. Bloomberg ETF Analisti Eric Balchunas yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Bitcoin ETF’leri 868 milyon dolar kaybetti, bu onların en kötü günlerinden biriydi. Bitcoin garip bir durumda, anlatı tamamen sağlam (bu treni hiçbir şey durduramaz + kurumsallaşma hala yürürlükte) ama coinciler şu anda kendi gölgelerinden korkuyorlar, açıkçası izlemesi zor, bir Vanguardian asla böyle davranmazdı, bana FRD’nin “korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir” sözünü hatırlatıyor. Her şeye rağmen, IBIT hala %108 artışta (lansmandan önceki %100 artıştan bahsetmiyorum bile), bu da SPY’nin üç katı, bu yüzden bir noktada büyük bir soluklanma olacaktı.”

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju ise sermaye akışı devam ettiği için ayı piyasalarına henüz girmediğimizi yukarıdaki grafiği paylaşarak hatırlattı.