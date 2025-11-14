14 Kasım Kabusu, Kripto Paralar Neden Kırmızıya Boyandı? Ayı Piyasası Başladı Mı?



Kripto paralar dün yaşanan BTC düşüşünün ardından bugün daha derin diplere geriledi. BTC 95 bin doların altına indi ve 98 bin dolar desteğini de koruyamadığı için daha derin diplere dair endişeler artıyor. Peki ayı piyasaları resmen başladı mı? Kripto paraları neler bekliyor?

Kripto Paralar Neden Düştü?

Kripto paraların çoğu yüzde 8-12 arasında kayıp yaşadı. Canary XRP ETF’i güçlü hacimle dün lansman yapsa da XRP Coin fiyatını tutmak için yeterli olamadı. Bu ay üçüncü kez altı haneli seviyeleri kaybeden BTC Nasdaq borsasındaki kayıpların neticesi olarak hızla satış yiyor. ETF kanalında 900 milyon dolara yakın çıkış gördük. Bu güçlü çıkışa en son Şubat ayında şahit olmuştuk.

Tarife tartışmaları nedeniyle çok sayıda büyük düşüş görsek de haber akışında Şubat veya Haziran, Ekim benzeri düşüş günlerini anımsatan bir yoğunluk söz konusu değil. Bybit’in türev ürünler ekibi vadeli işlemlerden silinen 19 milyar dolarlık açık pozisyonun en iki çeyrekte geri gelebileceğini düşünüyor.

Yapay zeka ve bağlantılı şirketlerin hisselerinde yaşanan gerileme son yıllarda yaşanan güçlü yükselişin tersine dönebileceğine dair endişeleri besliyor. 102.800 doların kaybedilmesi Bitcoin $95,870.81 için önemli bir eşik olduğundan ve hisse senedi tarafındaki negatiflik devam ettiğinden bu haftaki düşüş aniden tersine dönmeyebilir. Borsadaki toparlanmayı destekleyecek bazı büyük adımlar görmemiz gerek.

Ayı Piyasaları Başladı Mı?

Teknik olarak 350DMA kaybedildiği için 1,5 yıllık yükseliş trendine mola verildi denilebilir. Ancak birçok sebepten dolayı alışıldık 4 yıllık döngülere uyumlu bir süreç görmeyebiliriz. Yatırımcılar tarihsel verilerin geleceğe ışık tuttuğuna inansa da kripto paralarda daha önce görmediğimiz olumlu gelişmeler de var.

Örneğin parasal genişleme dönemine giriliyor ve Fed’in faiz indirimleri yeni yılda devam edecek. Aralık ayındaki olası ara QT’ye dönüş anlamına gelmiyor. Kurumsal benimseme yeni başladı ancak henüz 401k planlarında kripto paralar tam olarak devreye alınmış değil. Kripto paraların emeklilik planlarına girip düzenli talep çektiği günler gelecek olsa da bunun için zamana ihtiyaç var.

Kripto paralar için kapsamlı yasalar çıkarılıyor ve bunlar uzun vadede son derece olumlu. Örneğin GENIUS ile bankalar stablecoin işine girdi. Süreci devam eden CLARITY gibi yasalarla da daha kapsamlı kripto işlerine girmelerinin önü açılacak. Bitcoin ve kripto paralar bu yılın ikinci yarısında teminat olarak kullanılmaya başlandı.

Stablecoin büyümesi hızla devam ederken Altın yeni rekorlara ulaştı. Eğer tarihsel verilerden bahsediyorsak BTC ve Altın arasında güçlü bir korelasyon var ve kral kripto para birimi bir noktada onun performansını yakalamalı.