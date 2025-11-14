ALTCOIN

BTX Capital’e POPCAT Şoku: 25 Milyon Dolarlık Manipülasyon İddiası

Özet

  • BTX Capital ve Vanessa Cao’nun Hyperliquid üzerinde POPCAT coin'in fiyatını yönlendirdiği iddia edildi.
  • İkilinin 25 milyon dolarlık alım duvarını kaldırmasıyla 4.9 milyon dolarlık kayıp yaşandı.
  • Olay, OKX ve geçmişteki TST token manipülasyonu bağlantılarına uzanarak piyasa güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Analist Specter Analyst, BTX Capital ve kurucusu Vanessa Cao’nun Hyperliquid protokolünde POPCAT’in fiyatını yapay biçimde yönlendirdiğini iddia etti. Rapora göre yaklaşık 25 milyon dolarlık alım duvarı oluşturulup kısa sürede geri çekilerek tasfiyeler tetiklendi ve bunun sonucunda yaklaşık 4.9 milyon dolarlık HLP kaybı yaşandı. İşleme karışan yaklaşık 26 cüzdanın OKX ve daha önceki TST token manipülasyonu ile ilişkilendirilen adreslere uzandığı tespit edildi.

İçindekiler
1 Hyperliquid Üzerinde Şüpheli Alım Duvarı Oluşturuldu
2 İzler OKX ve TST Skandalına Kadar Uzanıyor

Hyperliquid Üzerinde Şüpheli Alım Duvarı Oluşturuldu

İddialara göre süreç POPCAT piyasasında hacim artışı görüntüsü yaratmak amacıyla başlatıldı. BTX Capital ile ilişkili olduğu düşünülen adresler 25 milyon dolar civarında dev bir alım duvarı yerleştirerek yatırımcı algısını değiştirdi. Ardından duvarın hızla geri çekilmesiyle fiyat dengesinin bozulduğu ve tasfiye zincirinin tetiklendiği öne sürüldü. Bu işlem yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarının ani biçimde kapanmasına yol açtı.

Specter Analyst’in Analizi

Specter Analyst, olayın sadece teknik manipülasyonla sınırlı kalmadığını, planlı bir piyasa yönlendirmesi izlenimi taşıdığını savundu. Analist işlemlerde kullanılan cüzdanların bir kısmının doğrudan BTX Capital’le bağlantılı adreslerle benzerlik gösterdiğini belirtti. Blockchain içi verilerdeki hareketlilik olası koordinasyonun işaretleri olarak değerlendirildi.

İzler OKX ve TST Skandalına Kadar Uzanıyor

Araştırmada yer alan cüzdanların önemli bir kısmının OKX çıkışlı olduğu, ayrıca geçmişte TST token manipülasyonuna karıştığı iddia edilen adreslerle örtüştüğü bildirildi. Bazı adreslerin doğrudan Vanessa Cao ile ilişkilendirildiği de ifade edildi. Uzmanlar aynı yöntemle piyasanın farklı bölümlerinde benzer manipülasyonların yapılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Analist ayrıca saldırganın Hyperliquid üzerindeki yapay fiyat hareketlerinden yararlanarak merkezi borsalarda ters yönde pozisyonlar açtığını, böylece ciddi kazanç elde etmiş olabileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: ,
Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
