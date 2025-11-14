BTX Capital’e POPCAT Şoku: 25 Milyon Dolarlık Manipülasyon İddiası



Analist Specter Analyst, BTX Capital ve kurucusu Vanessa Cao’nun Hyperliquid protokolünde POPCAT’in fiyatını yapay biçimde yönlendirdiğini iddia etti. Rapora göre yaklaşık 25 milyon dolarlık alım duvarı oluşturulup kısa sürede geri çekilerek tasfiyeler tetiklendi ve bunun sonucunda yaklaşık 4.9 milyon dolarlık HLP kaybı yaşandı. İşleme karışan yaklaşık 26 cüzdanın OKX ve daha önceki TST token manipülasyonu ile ilişkilendirilen adreslere uzandığı tespit edildi.

Hyperliquid Üzerinde Şüpheli Alım Duvarı Oluşturuldu

İddialara göre süreç POPCAT piyasasında hacim artışı görüntüsü yaratmak amacıyla başlatıldı. BTX Capital ile ilişkili olduğu düşünülen adresler 25 milyon dolar civarında dev bir alım duvarı yerleştirerek yatırımcı algısını değiştirdi. Ardından duvarın hızla geri çekilmesiyle fiyat dengesinin bozulduğu ve tasfiye zincirinin tetiklendiği öne sürüldü. Bu işlem yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarının ani biçimde kapanmasına yol açtı.

Specter Analyst, olayın sadece teknik manipülasyonla sınırlı kalmadığını, planlı bir piyasa yönlendirmesi izlenimi taşıdığını savundu. Analist işlemlerde kullanılan cüzdanların bir kısmının doğrudan BTX Capital’le bağlantılı adreslerle benzerlik gösterdiğini belirtti. Blockchain içi verilerdeki hareketlilik olası koordinasyonun işaretleri olarak değerlendirildi.

İzler OKX ve TST Skandalına Kadar Uzanıyor

Araştırmada yer alan cüzdanların önemli bir kısmının OKX çıkışlı olduğu, ayrıca geçmişte TST token manipülasyonuna karıştığı iddia edilen adreslerle örtüştüğü bildirildi. Bazı adreslerin doğrudan Vanessa Cao ile ilişkilendirildiği de ifade edildi. Uzmanlar aynı yöntemle piyasanın farklı bölümlerinde benzer manipülasyonların yapılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Analist ayrıca saldırganın Hyperliquid üzerindeki yapay fiyat hareketlerinden yararlanarak merkezi borsalarda ters yönde pozisyonlar açtığını, böylece ciddi kazanç elde etmiş olabileceğini öne sürdü.