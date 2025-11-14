UNISWAP (UNI)

Uniswap Token Lansmanlarını Dönüştürecek Yeni Açık Artırma Modelini Tanıttı

Özet

  • Uniswap, erken dönem token piyasalarında adil fiyat keşfi sağlamak amacıyla “Continuous Clearing Auctions” protokolünü tanıttı.
  • Sistem, açık artırmaları blok bazında gerçekleştirerek şeffaf ve Blockchain içi fiyat oluşumunu mümkün kılıyor.
  • İlk denemeler Aztec iş birliğiyle yapılacak ve fonlar doğrudan Uniswap v4 likidite havuzuna aktarılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Uniswap, merkeziyetsiz finans ekosisteminde token fiyat oluşumunu daha adil ve şeffaf hale getirmek amacıyla “Continuous Clearing Auctions (CCA)” adını verdiği yeni protokolünü duyurdu. Perşembe günü tanıtılan sistem Uniswap v4 üzerinde çalışacak ve her blokta otomatik olarak likidite sağlayarak token’ların Blockchain içinde adil fiyatla işlem görmesini hedefleyecek. Uniswap, modelin erken dönem token piyasalarının istikrarını artıracağını ve manipülasyon riskini azaltacağını belirtti.

Açık Artırma Süreci Blockchain’e Taşınıyor

Uniswap’ın geliştirdiği CCA modeli yeni token’lerin açık artırma yoluyla Blockchain içinde dağıtılmasını ve nihai fiyat üzerinden otomatik olarak bir likidite havuzu oluşturulmasını sağlıyor. Sistem, projelerin açık artırma parametrelerini (token miktarı, başlangıç fiyatı, süre vb.) belirlemesine izin veriyor ve tüm işlemleri blok bazında gerçekleştiriyor. Katılımcılar maksimum fiyat tekliflerini verirken yalnızca piyasa fiyatı kendi limitlerinin altına indiğinde token alımı gerçekleşiyor. Böylece sniping diğer bir deyişle ani alım gibi adaletsizlikler önleniyor, fiyat oluşumu ise organik biçimde ilerliyor.

CCA modeli Uniswap’ın ifadesiyle “şeffaflık, adalet ve istikrar” ilkeleri üzerine inşa edildi. Protokolün ilk açık artırması gizlilik teknolojileriyle tanınan Aztec iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca opsiyonel olarak eklenen ZK Passport modülü sayesinde katılımcılar, kimlik gizliliğini koruyarak doğrulanmış şekilde açık artırmalara dahil olabilecek.

Uniswap ekibi mevcut token lansmanlarının genellikle kapalı anlaşmalar ve sınırlı erişimle gerçekleştiğini, CCA modelinin bu kapalı döngüyü ortadan kaldırarak tamamen Blockchain içi fiyat keşfi sunduğunu vurguladı.

DeFi Ekosisteminde Yeni Likidite Dönemi

CCA, açık artırma sonunda elde edilen fonları doğrudan Uniswap v4 havuzuna aktararak piyasada anında likidite oluşmasını sağlıyor. Böylece projeler token listelemesinin hemen ardından alım satım yapılabilir hale geliyor. Protokolün temel sözleşmedi bugün itibarıyla aktif hale getirildi ve Uniswap önümüzdeki aylarda yeni modüllerle sistemi genişletmeyi planlıyor.

Yeni model Uniswap’ın DeFi altyapısını derinleştirme yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası. Platform, geçtiğimiz günlerde Uniswap Labs ve Uniswap Vakfı‘nın komisyon paylaşımı teklifini yeniden gündeme getirmesiyle dikkat çekmişti. Aynı dönemde Aave ve Uniswap gibi protokoller artan Blockchain içi işlem hacimleri sayesinde toplamda yaklaşık 600 milyon dolarlık gelir elde ederek sektördeki toparlanmayı güçlendirdi.

Uniswap’ın ana ağ varlığı UNI coin haberi hazırlama sırasında 7 dolar civarında işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatı yıl içindeki zirvesinin altında seyretse de yeni protokol duyurusu yatırımcı ilgisini yeniden canlandırmış durumda.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
