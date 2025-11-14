Ethereum Bitcoin’i Geride Bıraktı: Yükseliş İçin İşaretler Güçleniyor



Kripto para piyasasındaki yüksek volatiliteye rağmen Ethereum $3,155.65, Bitcoin $95,870.81 karşısında dikkat çekici bir güç gösteriyor. Gün içinde Bitcoin yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek 97.200 dolar civarına gerilerken, Ethereum 3.230 dolar seviyesinde dengede kalmayı başardı. Bu ayrışmada ETH/BTC paritesinde yüzde 2’nin üzerinde yükselmesi ve yatırımcı ilgisinin yeniden ETH’ye dönmesi oldu.

ETH/BTC Paritesinde Kırılma Noktasında

Binance verilerine göre ETH/BTC paritesi Mayıs–Ağustos dönemindeki sert yükselişin ardından oluşan ters eğimli bir kanal içinde hareket ediyor. Kanalın eğimi düşük olduğundan fiyat davranışı daha çok konsolidasyon sinyali veriyor. Analistler kanalın yukarı yönlü kırılımı halinde yatırımcıların yeniden Ethereum lehine pozisyon alabileceğini belirtiyor.

Teknik göstergeler de bu olasılığı destekliyor. MACD histogramının sıfır çizgisinin üzerine çıkmak üzere olması momentumun olumluya dönmeye başladığını gösteriyor. MACD’deki görüntü ETH/BTC paritesinde yeni bir yükseliş trendinin kapısını aralayabilir.

Ethereum ve XRP/BTC Grafikleri Yeni Hareket Alanı Arıyor

Ethereum’un dolar bazlı grafiği de benzer şekilde düşüş yönlü dar bir kanal içinde seyrediyor. Son günlerde 3.000 dolar civarında görülen uzun fitilli mumlar satıcıların gücünü kaybetmeye başladığını işaret ediyor. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği seviye olan 3.200 doların üzerinde kalıcılık sağlanması yükselişin yeniden ivme kazanmasını sağlayabilir.

Diğer yandan XRP/BTC paritesi dört yıldır süren yatay bir bantta sıkışmış durumda. Piyasanın en büyük altcoin‘i olan Ethereum’da yaşanabilecek güçlü bir yükseliş XRP tarafında da benzer bir kırılımı tetikleyebilir. Uzmanlar Ethereum’un öncülük ettiği potansiyel bir altcoin rallisinin XRP/Bitcoin paritesinde uzun süredir beklenen patlamayı başlatabileceğini değerlendiriyor.