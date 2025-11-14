Ethereum (ETH)

Ethereum Bitcoin’i Geride Bıraktı: Yükseliş İçin İşaretler Güçleniyor

Özet

  • Ethereum, Bitcoin karşısında görece gücünü koruyarak ETH/BTC paritesini yükseltti.
  • Teknik göstergeler hem Ethereum hem de XRP paritelerinde olası yukarı yönlü kırılmalara işaret ediyor.
  • Bu paritelerde olacak kırılımlarla yeni bir altcoin ivmesi doğabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para piyasasındaki yüksek volatiliteye rağmen Ethereum $3,155.65, Bitcoin $95,870.81 karşısında dikkat çekici bir güç gösteriyor. Gün içinde Bitcoin yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek 97.200 dolar civarına gerilerken, Ethereum 3.230 dolar seviyesinde dengede kalmayı başardı. Bu ayrışmada ETH/BTC paritesinde yüzde 2’nin üzerinde yükselmesi ve yatırımcı ilgisinin yeniden ETH’ye dönmesi oldu.

İçindekiler
1 ETH/BTC Paritesinde Kırılma Noktasında
2 Ethereum ve XRP/BTC Grafikleri Yeni Hareket Alanı Arıyor

ETH/BTC Paritesinde Kırılma Noktasında

Binance verilerine göre ETH/BTC paritesi Mayıs–Ağustos dönemindeki sert yükselişin ardından oluşan ters eğimli bir kanal içinde hareket ediyor. Kanalın eğimi düşük olduğundan fiyat davranışı daha çok konsolidasyon sinyali veriyor. Analistler kanalın yukarı yönlü kırılımı halinde yatırımcıların yeniden Ethereum lehine pozisyon alabileceğini belirtiyor.

ETH/BTC Paritesi

Teknik göstergeler de bu olasılığı destekliyor. MACD histogramının sıfır çizgisinin üzerine çıkmak üzere olması momentumun olumluya dönmeye başladığını gösteriyor. MACD’deki görüntü ETH/BTC paritesinde yeni bir yükseliş trendinin kapısını aralayabilir.

Ethereum ve XRP/BTC Grafikleri Yeni Hareket Alanı Arıyor

Ethereum’un dolar bazlı grafiği de benzer şekilde düşüş yönlü dar bir kanal içinde seyrediyor. Son günlerde 3.000 dolar civarında görülen uzun fitilli mumlar satıcıların gücünü kaybetmeye başladığını işaret ediyor. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği seviye olan 3.200 doların üzerinde kalıcılık sağlanması yükselişin yeniden ivme kazanmasını sağlayabilir.

Diğer yandan XRP/BTC paritesi dört yıldır süren yatay bir bantta sıkışmış durumda. Piyasanın en büyük altcoin‘i olan Ethereum’da yaşanabilecek güçlü bir yükseliş XRP tarafında da benzer bir kırılımı tetikleyebilir. Uzmanlar Ethereum’un öncülük ettiği potansiyel bir altcoin rallisinin XRP/Bitcoin paritesinde uzun süredir beklenen patlamayı başlatabileceğini değerlendiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Piyasası Çakıldı: Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

Bitcoin’de 3 Haftada 2.6 Milyar Dolar Buhar Oldu: Yatırımcılar Ne Yapıyor?

Yatırımcı Ethereum’da Dengeyi Korurken Bitcoin’de Belirsizliğe, XRP’de Kumara Oynuyor

Kripto Para ETF’lerinde Son Bir Ayın En Güçlü Günü: Bitcoin Yeniden Parladı

Ethereum’un Kurucu Ortağı Buterin’den Bütün Ezberleri Bozan ZK Çıkışı

Sygnum Bank: Kripto Para Artık Spekülasyon Değil, Portföy Unsuru

XRP, ETH, BTC ve SOL Coin 10-16 Kasım Yorumcu Tahminleri, Güncel Görünüm

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Matrixport’tan Bitcoin Raporu: Mini Ayı Dönemindeyiz
Bir Sonraki Yazı Uniswap Token Lansmanlarını Dönüştürecek Yeni Açık Artırma Modelini Tanıttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?