Kripto Para

Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Kritik Gün: Gözler Washington’a Çevrildi

Özet

  • ABD’de gümrük tarifeleri için yargı kararı ve istihdam verisi aynı gün açıklanacak.
  • Tarife kararı ve faiz beklentileri kripto para piyasasında fiyatlamaları etkileyebilir.
  • Opsiyon vadesi dolumu ise kısa vadeli oynaklığı artırabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası önümüzdeki 24 saatlik zaman diliminde ABD kaynaklı iki kritik gelişmenin etkisiyle yüksek oynaklık riskine girmiş durumda. Toplam piyasa değeri 3.11 trilyon dolar eşiğinde tutunmaya çalışırken yatırımcıların dikkati Washington’dan gelecek karar ve verilerde. ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük tarifelerine ilişkin kararı ile aynı gün açıklanacak istihdam verileri fiyatlamalarda yön tayin edici olabilir. Opsiyon piyasasında biriken pozisyonlar ise dalgalanma ihtimalini daha da artırıyor.

İçindekiler
1 ABD’den Gelecek Kararlar Piyasanın Yönünü Belirleyebilir
2 İstihdam Verisi ve Opsiyon Vadesi Dalgalanmayı Artırıyor

ABD’den Gelecek Kararlar Piyasanın Yönünü Belirleyebilir

Günün ilk kritik başlığı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanması beklenen gümrük tarifeleri kararı olacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Nisan ayında yürürlüğe koyduğu ve yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen tarifeler ekonomik büyümeyi destekleyen bir unsur olarak sunulmuştu. Mahkeme söz konusu uygulamaların hukuki dayanağını değerlendirecek ve karar yalnızca ticaret politikası açısından değil, finansal piyasalar için de önemli sonuçlar doğurabilecek.

Tahmin platformu Polymarket gibi piyasa bazlı göstergeler tarifelerin hukuka aykırı bulunma ihtimalini yüzde 76 civarında fiyatlıyor. Böyle bir senaryoda ABD hazinesinin şimdiye kadar tahsil edilen yaklaşık 600 milyar doların bir kısmını iade etmesi gündeme gelebilir. Bu ihtimal yatırımcı algısında ani değişimlere yol açarak hisse senetleriyle birlikte kripto paraları da etkileyebilir.

Tarifelerin iptali büyüme beklentilerinin zayıfladığı algısını güçlendirebilir. Risk iştahında yaşanabilecek daralma, özellikle kısa vadeli pozisyonlarda çözülmelere neden olabilirken kripto para piyasasında yön arayışı hız kazanabilir.

İstihdam Verisi ve Opsiyon Vadesi Dalgalanmayı Artırıyor

İkinci önemli gelişme ABD’de açıklanacak işsizlik oranı verisi olacak. Piyasa beklentisi oranın yüzde 4,6’dan yüzde 4,5 seviyesine gerilemesi yönünde şekillenmiş durumda. Beklentilerin üzerinde bir artış resesyon kaygılarını güçlendirebilirken, daha güçlü bir istihdam verisi faiz indirimlerine yönelik umutları daha da zayıflatabilir.

Mevcut fiyatlamalarda Ocak ayı faiz indirimi ihtimali yüzde 13 seviyesinde bulunuyor. Güçlü istihdam verisi bu olasılığı tamamen gündemden çıkarabilir ve sıkı para politikası beklentilerini pekiştirebilir. Böyle bir tablo kripto paralar üzerinde baskı yaratabilecek makro bir sinyal olarak görülüyor.

Aynı gün içinde gerçekleşecek Bitcoin ve Ethereum opsiyon vadesi dolumu da kısa vadeli hareketleri tetikleyebilir. Deribit verilerine göre toplamda 2.2 milyar doların üzerinden opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Bitcoin tarafında yaklaşık 1.89 milyar dolarlık sözleşme bulunurken, maksimum acı seviyesi 90.000 dolar olarak öne çıkıyor ve fiyat şu an için bu seviyenin hemen üzerinde seyrediyor. Ethereum cephesinde ise 396 milyon dolarlık opsiyonun 3.100 dolar çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.

