44 Milyar Dolarlık Pazardan Kripto Para Borsalarına Vergi Şoku: Yeni Denetim Dönemi Başlıyor

Kolombiya’da kripto para ekosistemi vergi denetimi açısından yeni bir döneme girdi. Ülkenin vergi otoritesi kripto para hizmet sağlayıcılarına yönelik kapsamlı bir raporlama zorunluluğu getirerek kripto para işlemlerini doğrudan kayıt altına almaya başladı. Düzenleme hem yerel hem de yabancı platformları kapsayan yapısıyla 2026’dan itibaren vergi sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelecek.

Kripto Para İşlemleri için Zorunlu Veri Bildirimi Dönemi

Kolombiya Ulusal Vergiler ve Gümrükler Direktörlüğü (DIAN), 24 Aralık 2025’te yayımladığı 000240 sayılı karar ile kripto para borsaları, aracılar ve kripto para platformlarına yeni bir yükümlülük tanımladı. Karar kapsamında Bitcoin, Ethereum, stablecoin’ler ve diğer kripto paralarla işlem yapan hizmet sağlayıcıların kullanıcılarına ve işlemlerine dair ayrıntılı bilgileri düzenli olarak kuruma iletmesi zorunlu hale geldi.

Talep edilen veriler arasında hesap sahibinin kimlik bilgileri, işlem hacimleri, transfer edilen varlık miktarları, piyasa değerleri ve dönem sonu net bakiyeler yer alıyor. Raporlama yükümlülüğü yalnızca Kolombiya merkezli şirketlerle sınırlı değil. Ülkede ikamet eden ya da vergi mükellefi olan kullanıcılara hizmet sunan yabancı platformlar da kapsama dahil edildi. Böylece kripto para piyasasındaki faaliyetler geleneksel finansal işlemlerle aynı denetim çerçevesine alınmış oluyor.

Karar 2025’in son günlerinde yürürlüğe girmiş olsa da fiili raporlama süreci 2026 vergi yılıyla başlayacak. 2026 yılına ait tüm işlemleri kapsayan ilk toplu bildirim ise Mayıs 2027’nin son iş gününe kadar yapılacak.

Vergi Uyumu, Uluslararası Standartlar ve Olası Yaptırımlar

Yeni düzenleme Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi ile uyumlu şekilde hazırlandı. Kolombiya’da bireysel kullanıcılar daha önce kripto paralrını ve elde ettikleri kazançları beyan etmekle yükümlüydü ancak üçüncü taraflar için zorunlu bildirim mekanizması bulunmuyordu. Güncel sistem beyan edilen verilerin çapraz kontrol edilmesine olanak tanıyarak kayıt dışı kazançların tespitini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Uyumsuzluk halinde uygulanacak yaptırımlar da netleştirildi. Eksik, hatalı ya da hiç sunulmayan bildirimler için raporlanmayan işlem tutarının yüzde 1’ine kadar para cezası öngörülüyor. Bu yaklaşım kripto para piyasasında faaliyet gösteren şirketler için operasyonel ve uyum maliyetlerini artırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Zamanlama Kolombiya’nın bölgesel kripto para pazarındaki ağırlığı düşünüldüğünde dikkat çekici. Blockchain analiz şirketi Chainalysis’e göre ülke Temmuz 2024–Haziran 2025 döneminde ürettiği 44.2 milyar dolarlık işlem hacmiyle Latin Amerika’nın en büyük beşinci kripto para pazarı konumunda. Aynı raporda Kolombiya, alınan kripto para değerindeki büyüme hızında Brezilya’nın ardından ikinci sırada yer aldı.