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250 Dolardan 400 Bitcoin Alan Ünlü İsimden 21 Milyon Dolarlık Yeni Hamle!

Kripto para sektörüne verdiği destekle tanınan en büyük Bitcoin yatırımcılarından birisi olan Cathie Wood'un yatırım yönetimi şirketi ARK Invest yeni bir alım daha yaptı.
11:40
9 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörüne verdiği destekle tanınan ve en büyük Bitcoin yatırımcılarından birisi olan Cathie Wood’un yatırım yönetimi şirketi ARK Invest yeni bir alım daha yaptı. ARK Invest, halihazırda elinde bulundurduğu 7.7 milyon Coinbase hisselerine 420 bin 949 ekleme yaptı.

Coinbase’deki Payını 2 Katına Çıkardı

ARK Invest’in işlem masasından CoinDesk’e gönderilen bir e-postada, ARK Invest’ın üç fonu ARK Innovation, ARK Next Generation Internet ve ARK Fintech Innovation‘daki Coinbase hisselerinin miktarının artırıldığı belirtildi. CoinDesk, ARK Invest, ARK Investment Management’ın halihazırda elinde bulundurduğu 7.7 milyon Coinbase hisselerine 420 bin 949 daha ekleme yaptığını bildirdi.

Coinbase’in zor bir yıl geçiriyor olmasına rağmen yıllık bazda yaklaşık yüzde 80 değer kaybetmiş durumda. Buna karşılık en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ise yıllık bazda yüzde 62 değer kaybetti. Bu, ABD merkezli dev kripto para borsasının Bitcoin’in altında performans gösterdiği anlamına geliyor. Böylesi değer kaybına ve kötü performansa rağmen Wood, Coinbase‘in ve genel olarak kripto para piyasası için yükseleceği beklentisini koruyor. Ekim ayının sonunda ARK Invest, ARK Innovation ETF’sine 10 bin 880 Coinbase hissesi daha ekleyerek borsadaki pozisyonuna katkıda bulunacağını açıklamıştı.

Coinbase hiseeleri, 8 Kasım’daki seans boyunca yüzde 10,78 değer kaybederek günü 50,83 dolardan kapattı.

En Büyük Bitcoin Yatırımcılarından Biri

Kişisel olarak büyük miktarda Bitcoin’i bulunan Cathie Wood, 2015 yılında 250 dolardan 100 bin dolar değerinde BTC (yaklaşık 400 BTC) satın aldığını ve mevcut fiyatlarla yatırımının 7.2 milyon dolar değerine ulaştığını açıklamıştı. En büyük kripto paranın 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı dönemde Wood’un 100 bin dolarlık yatırımının 27.6 milyon doları gördüğünü de belirtmek gerekiyor.

ARK Invest’in kurucusu, Bitcoin‘in 2030 yılına kadar en az 1 milyon doları görmesini bekliyor. En son Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen Web Summit’te Bloomberg’e konuşan Wood, “Evet, Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1 milyon dolardan fazla bir fiyata ulaşacağını düşünüyorum.” dedi.

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