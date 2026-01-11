Ethereum Kurucu Ortağı Buterin’den Şaşırtan Çıkış: Kriptonun En Büyük Tehdidini Açıkladı

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, 2026–2030 dönemine ilişkin öngörülerin tartışıldığı viral bir paylaşımın ardından yaptığı değerlendirmede kripto para ekosisteminin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit konusunda Bitcoin maximalistsin uzun süredir haklı bir kaygı taşıdığını kabul etti. Ethereum’un kurucu ortağı “açık web” ile “egemen web” ayrımını merkeze alarak günümüz internetinin büyük bölümünü tanımlayan yeni bir kavram ortaya koydu: “corposlop”. Buterin’e göre bu yapı teknolojinin özgürleştirici yönünü aşındıran kurumsal bir çürümenin adı. Buterin’in açıklamalar kripto para dünyasında egemenlik ve kullanıcı çıkarları ekseninde yeniden şekillenen ideolojik bir tartışmayı tetikledi.

Corposlop Kavramı Nedir? Açık Web’in Dönüşümü

Buterin, “corposlop” kavramını aşırı kurumsal optimizasyon, cilalı marka dili ve yalnızca kar maksimizasyonuna odaklanan davranış kalıplarının birleşimi olarak tanımladı. Yüzeyde düzenli ve meşru görünen bu yapı, gerçekte öfke ve dopamin odaklı içerik üretimini yoğun veri toplamayı ve kapalı ekosistemler üzerinden yüksek ücretli hizmetleri besliyor. Ona göre internetin hala “açık” olarak etiketlenen bölümleri giderek tekdüze ve içi boş ürünlerle dolu bir alana dönüşmüş durumda.

Bu yaklaşım merkezi platformların kullanıcı dikkatini ve verisini metalaştırmasına yönelik eleştirileri daha sistematik bir çerçeveye oturtuyor. Buterin, trend taklitçiliğiyle şekillenen homojen ürünlerin hem zararlı hem de niteliksiz olduğunu vurgularken, internetin ilk dönemlerindeki deneysel ve özgür ruhun büyük ölçüde kaybolduğunu savundu. Corposlop, bu kaybın kavramsal karşılığı olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Maksimalistleri ve Egemenlik Tartışması

Buterin, Bitcoin maksimalistlerinin ICO’lara, altcoin projelerine ve spekülatif token ekonomilerine mesafeli duruşunun arkasındaki motivasyonu artık daha net gördüğünü ifade etti. Amaçlarının, Bitcoin’i kurumsal çıkarların ve kısa vadeli kazanç döngülerinin dışında tutmak olduğunu belirten Buterin, bu korkunun temelsiz olmadığını kabul etti. Ona göre maksimalistler kriptonun egemen yapısını koruma konusunda erken bir farkındalığa sahipti.

Bununla birlikte, hükümet baskılarıyla ilerleme ya da teknik kapasitenin bilinçli olarak sınırlandırılması gibi yöntemlere katılmadığını da açıkça dile getirdi. Egemenlik kavramının günümüzde yalnızca özel anahtar kontrolüyle sınırlı kalmadığını belirten Buterin, dijital gizliliğin kriptografiyle korunmasını ve bireyin zihinsel alanını kurumsal manipülasyondan savunmasını da aynı çerçevede değerlendirdi. Kullanıcılara ve geliştiricilere yönelik mesajı ideolojik bir netlik taşıyordu: Egemen ol, corposlop’u reddet ve gerçekten bir değere inan.