Kripto Paralar 3 Sebepten Dolayı Yükselemiyor, Beklenti Ne Yönde?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.400 dolardan alıcı buluyor. 5 Ekim günü 28.000 doları aşan fiyat tekrar düştü. Yaşanan bu dalgalanma Ekim ayına ilişkin yükseliş beklentisini baltalasa da yatırımcılar umudunu tamamen kaybetmiş değil. Peki BTC fiyatı neden yükselişini sürdüremiyor?

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Kripto Paralar Neden Yükselmiyor?

Hafta başında BTC fiyatı yüzde 5’in üzerinde artışla 28.600 dolara tırmandı. Ancak Ether Vadeli ETF’leri 2 milyon dolarlık komik bir lansman günü hacmiyle kapanış yapınca hissiyat tersine döndü. Bu aslında risk piyasalarındaki risk iştahının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyordu. BTC ETF onaylanırsa yine aynı şey olabilir mi? Yatırımcılar bu soruyu sormaya başladı.

Temelde fiyatların güçlü biçimde toparlanamayışının 3 nedeni var.

Makroekonomi

Fed’den Barr 2 Ekim tarihinde yaptığı açıklamalarda yüksek faiz oranları nedeniyle ekonomide potansiyelin altında bir yavaşlama beklediğini söyledi. Ayrıca mevcut politikanın henüz tam etkilerinin hissedilmediğini vurguladı.

Diğer birçok üyenin açıklamalarının ardından geçtiğimiz hafta daha düşük olan 1 Kasım faiz artış beklentisi hızla yükselişe geçti. 3 Ekim’de enflasyona göre ayarlanan ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin reel getirisi %2,47 ile yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme, ABD Dolar Endeksi’nin (DXY) 10 ayın zirvesine ulaşmasını sağladı.

Hacimler

Aylık Bitcoin vadeli işlemleri genellikle spot piyasalara kıyasla hafif bir primle işlem görür ve bu da satıcıların uzlaşmayı geciktirmek için daha fazla para istediğini gösterir. Sonuç olarak, BTC vadeli işlem sözleşmeleri tipik olarak yıllık %5-%10 primle işlem görmelidir. Bu durum diğer piyasalar için de geçerlidir ve contango olarak bilinir.

BTC vadeli işlem primi %5 nötr eşiğinin altında işlem görmeye devam ediyor ve nötrden düşüşe doğru bir aralıkta seyrediyor. Bu durum artık vadeli tarafta da talep eksikliği olduğunu söylüyor.

Spot piyasalardaki hacimse 2020 diplerine geriledi. Jane Street Group ve Jump Trading gibi ABD merkezli büyük piyasa yapıcılar Mayıs ayı öncesinde piyasadan çıkmaya başlarken hacimler eridi. Aylık grafiği açıp hacim gücüne baktığınızda bariz biçimde bunu görüyorsunuz.

Piyasa yapıcılar düzenleyici belirsizlik nedeniyle kaçtıklarını açıklasa da özellikle Jump’ın bazı çetrefilli işlere bulaştığıyla ilgili dedikodular uzun süredir sosyal medyada dolaşıyor.

Spot Bitcoin ETF

Bitcoin’in 2023’teki %68’lik kazancını destekleyen faktörlerden biri de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından spot bir Bitcoin ETF’si onaylanacağı beklentisiydi. Ancak son ertelemelerle birlikte 2023 yılında spot ETF onayı verilmeyeceği fikri kabul görmeye başladı.

Öte yandan vadeli ETH ETF hacimleri Pazartesi günü tam bir hayal kırıklığıydı. Daha geniş çerçeveden bakıldığında bu ilgisizlik Spot BTC ETF onaylansa da devam edebilir.

Ayrıca, Grayscale Bitcoin Trust‘ın spot Bitcoin ETF’sine dönüştürülmesi için olumlu bir mahkeme kararına rağmen negatif prim %19 seviyesinde. Eğer yatırımcılar GBTC dönüşümü için umutlu olsaydı dönüşümle birlikte %19+ kazanç elde edeceklerini bildikleri için hızla alım yaparak negatif primi nötr seviyeye taşırdı.

10 Ekim tarihi SEC’in GBTC kararına itirazı için son gün ve şimdiye kadar SEC itirazda bulunmadı. Kararı incelemeye devam ettiklerini söylediler. Eğer başka bir bahane bulamazlarsa bu dönüşümü onaylayabilirler.

Hülasa kısa vadeli 3 büyük olumsuzluk nedeniyle Bitcoin fiyatı 28.500 dolarlık direnç alanı üzerinde kalıcı olamayabilir.

Fed artık yakın gelecekte işleri berbat edeceği görüp erken gevşemeye giderse, SEC inadı bırakırsa, piyasa küsen MM ve kurumsal/bireysel yatırımcılar oyuna dönerse acı veren ayı piyasalarının da sona erdiğini görebiliriz. Şimdilik durumu maalesef bu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.