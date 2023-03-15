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Kripto para ekosistemi, ABD’de tırmanan bankacılık krizinin ortalarında önemli bir yükselişe tanık oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından dün gün içerisinde 26.000 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 26.000 dolar fiyat seviyelerini aşarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 24.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’in hafta içerisindeki yükseliş ivmesinin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in hafta içerisinde yakaladığı yükseliş ivmesinin etkisiyle son günlerde değer kayıplarına hız kazandıran ve %30’u aşan değer artışları kaydeden kripto varlıklar da oldu. CoinMarketCap verilerine göre AGIX, CFX, STX, IMX ve MINA da piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu. Öte yandan XMR, MKR ve ADA ise en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.