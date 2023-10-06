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  •   Cardano’da Yatırımcıları Mutlu Eden Gelişme! Yüzde 10’luk Artış Dikkat Çekti 160 Milyon Dolar Seviyesi Geçildi!

Cardano’da Yatırımcıları Mutlu Eden Gelişme! Yüzde 10’luk Artış Dikkat Çekti 160 Milyon Dolar Seviyesi Geçildi!

Özet

  • Cardano (ADA) DeFi ekosistemi, TVL'de %10'luk artışla 161 milyon dolara ulaştı.
  • Minswap ve Indigo gibi merkeziyetsiz borsalar TVL'de öne çıkıyor.
  • Optim Finance, yatırımcıların ilgisini çekerek TVL'de büyük bir artış gösterdi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
02:00
6 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Cardano (ADA) DeFi ekosisteminde kilitlenen toplam değerde (TVL) değişiklik yaşandı. TVL %10’a yakın bir artış yaşadı ve 160 milyon doları aştı. Cardano DeFi olarak değerini arttırdı. Bu durum protokolleri ve token’ları üzerinde olumlu etki yaratan likidite artışına katkıda bulundu.

Cardano Son Durum

6 Ekim tarihinde DefiLlama’dan alınan güncel verilere göre, Cardano ağına ait haftalık TVL’de %9,26’lık bir artış yaşandı. Kilitlenen toplam değere bakıldığında bu değer 161 milyon dolara ulaştı. Metrikler incelendiğinde ise bu durum son 24 saat için %1,86’lik ve aylık oranda da %0,67’lik artışa işaret ediyordu.

Bu yaşanan artışlarla birlikte Cardano, büyüyen DeFi ekosistemindeki yerini giderek sağlamlaştırmaya devam ediyormuş gibi görünüyor. İlginç bir şekilde, 161 milyon dolarlık TVL değeri, yazım sırasında ADA’nın sahip olduğu 9,17 milyar dolarlık piyasa değerinin %1,75’ine denk geliyordu.

Cardano ve DeFi Protokolleri

Bir chain üzerinde kilitli olan toplam değerin, blockchain’de bulunan tüm DeFi protokollerinde gerçekleşitilen işlemlerle oluşan toplam token miktarı ile ölçüldüğünü söylemek gerekiyor. Bu metrikte inceleme yapılırken staking, likidite sağlayıcılar, borç verme, borç alma ve benzeri uygulamalar göz önünde bulundurulur.

İlk olarak incelenen merkeziyetsiz borsa Minswap (MIN) 42,41 milyon dolarlık TVL değeriyle ilk sırada bulunuyor. Bunun yanı sıra, Indigo (INDY) her an bu yeri Minswap’tan alabilir. Buna sebep olarak ise INDY’nin son zamanlarda değerini arttırıyor olması gösterilebilir. AAVE benzeri bir işleve sahip olan Liqwid Finance (LQ) ve Djed Stablecoin’in sırasıyla 19,23 milyon dolarlık ve 11,14 milyon dolarlık TVL’leri bulunuyordu.

Son olarak inceleyeceğimiz, önemli başka bir borç verme protokolü olan Optim Finance, diğer Cardano protokolleri arasında yıldız konumuna yükseldi. Günlük olarak %6,80, son yedi güne bakıldığında % 19,08 ve bir ayda ise %21,65’lik TVL yükselişiyle yatırımcıların gözdesi konumuna geldi. Yaşanan tüm bu artışlar Cardano fiyatı üzerinde de daha uzun süreli olumlu etkiler yaratabilir.

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