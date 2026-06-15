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Solana (SOL)

Japonya merkezli bitFlyer, Solana işlemlerini 24 haziranda başlatacağını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Japonya’nın büyük borsalarından bitFlyer, Solana işlemlerini 24 Haziran’da başlatacağını açıkladı.
  • 📈 Bu gelişme sırasında $SOL son 24 saatte %6,48 yükselerek yaklaşık 73 dolara çıktı.
  • 🔍 Haftalık yükseliş %10’a ulaşırken, piyasa hareketinin kısa pozisyon sıkışmasıyla güçlenmiş olabileceği değerlendirildi.
  • 🧭 Solana vadeli işlemlerinde açık pozisyon son 24 saatte yaklaşık %10 artarken fonlama oranı negatif kaldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Japonya’nın önde gelen kripto para borsalarından bitFlyer, Solana işlemlerine destek vereceğini duyurdu. Tokyo merkezli platformun paylaşımına göre SOL, 24 Haziran’da işleme açılacak. Böylece piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlıklar arasında yer alan Solana, dünyanın en önemli kripto pazarlarından biri olarak görülen Japonya’da daha geniş erişim kazanacak.

İçindekiler
1 bitFlyer duyuruyu paylaştı
2 Fiyatta yükseliş, türev verilerinde temkinli görünüm

bitFlyer duyuruyu paylaştı

bitFlyer’ın açıklamasında, kullanıcıların borsa üzerinden SOL alım satımını kolay biçimde gerçekleştirebileceği belirtildi. Şirket, Solana’yı Proof of Stake uzlaşı mekanizmasını kullanan ve kendi geliştirdiği Proof of History teknolojisiyle daha yüksek işlem kapasitesi sunan bir blokzincir olarak tanımladı. Açıklamada, ağın yüksek hız ve düşük maliyetli işlem yapısı sayesinde çok çeşitli uygulamalara temel oluşturduğu vurgulandı.

bitFlyer, 24 Haziran itibarıyla SOL işlemlerini başlatacağını ve kullanıcıların borsa üzerinden Solana alım satımı yapabileceğini duyurdu.

2014 yılında kurulan bitFlyer, Japonya’nın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu nedenle söz konusu listeleme, Solana’nın Japon yatırımcılara erişimi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Fiyatta yükseliş, türev verilerinde temkinli görünüm

Solana fiyatı son 24 saatte kripto piyasasındaki genel toparlanmaya paralel şekilde yükseldi. Bitcoin’in aynı dönemde 65.000 doların üzerine çıkması, daha geniş piyasa için de destekleyici bir zemin oluşturdu. Analistler, bu hareketin önemli bölümünün kısa pozisyonların kapanmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

SOL, son 24 saatte %6,48 artışla yaklaşık 73 dolara yükseldi. Haftalık performansı ise %10 seviyesinde bulunuyor. Fiyat hareketi, spot piyasadaki ilgi kadar türev piyasalardaki pozisyon çözülmelerinin de etkisini yansıtıyor olabilir.

Türev piyasa verileri, büyük kripto varlıklardaki son yükselişin yeni alımlardan çok kısa pozisyonların sıkışmasıyla desteklenmiş olabileceğine işaret ediyor.

Vadeli işlem verilerinde açık pozisyon miktarı da yükseldi. Solana için toplam açık pozisyonun son 24 saatte yaklaşık %10 artarak 42,02 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Buna karşılık, sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyon sahipleri arasında düzenli olarak ödenen fonlama oranı negatif kalmayı sürdürdü.

Mini sözlük: Fonlama oranı, sürekli vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasında belirli aralıklarla yapılan ödemeyi ifade eder. Oranın negatif olması, kısa pozisyon tarafının baskın olduğuna veya piyasanın temkinli seyrettiğine işaret edebilir.

Negatif fonlama oranına rağmen açık pozisyonların artması, piyasada yön konusunda tam bir uzlaşının oluşmadığını gösteriyor. Bu tablo, son yükselişin kalıcılığına dair soru işaretlerini canlı tutarken, bitFlyer listelemesinin Solana için görünürlük ve likidite tarafında yeni bir kanal açabileceğine işaret ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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