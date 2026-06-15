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RIPPLE (XRP)

RLUSD piyasa değeri $1,64 milyarı aşarak dünyanın en büyük 9 stablecoini arasına girdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 RLUSD, piyasa değeri 1,64 milyar doları aşınca dünyanın en büyük 9 stabilcoini arasına girdi.
  • 📈 Son 24 saatte işlem hacmi %72’den fazla artarken, $RLUSD stabilcoin sıralamasında USDD’yi geride bıraktı.
  • 🏦 Ripple’ın ödeme odaklı stabilcoini, kurumsal kullanım ve uluslararası transfer talebiyle öne çıktı.
  • 🛡️ New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı gözetimi, varlığın düzenleyici yapısını destekleyen başlıklar arasında yer aldı.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple’ın çıkardığı stabilcoin RLUSD, piyasa değerinde 1,64 milyar doların üzerine çıkarak küresel sıralamada ilk 10’a girdi. Kripto para piyasasında son dönemde güçlenen risk iştahı ve stabilcoin segmentindeki büyüme, RLUSD’nin de hızlı yükselişini destekledi.

İçindekiler
1 İşlem hacmi ve piyasa değeri birlikte yükseldi
2 Kurumsal kullanım ve düzenleyici çerçeve öne çıktı
3 Piyasadaki genel toparlanma etkili oldu

İşlem hacmi ve piyasa değeri birlikte yükseldi

SosoValue verilerine göre RLUSD, piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra ilk kez 1,64 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Son 24 saatte işlem hacminin %72’den fazla artması da varlığın büyümesini hızlandırdı. Bu hareketle RLUSD, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 9 stabilcoini konumuna yerleşti.

Veriler, RLUSD’nin bu süreçte Tron ekosistemi destekli USDD’yi geride bıraktığını gösterdi. Böylece varlık, stabilcoin pazarında daha üst sıralara tırmanırken, yatırımcı ilgisinin yeniden bu alana yöneldiğine işaret eden örneklerden biri oldu.

MetrikRLUSDUSDD
Piyasa değeri sıralaması9.RLUSD’nin gerisinde
Öne çıkan gelişme$1,64 milyarı aştıSıralamada geriledi

RLUSD, yaklaşık bir yıllık süreçte 1,64 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle küresel stabilcoin sıralamasında ilk 10’a girerken, son 24 saatteki %72’yi aşan hacim artışı yükselişi destekledi.

Kurumsal kullanım ve düzenleyici çerçeve öne çıktı

Haberde, RLUSD’ye yönelik ilginin yalnızca piyasa koşullarından kaynaklanmadığı, aynı zamanda kurumsal kullanım alanlarının genişlemesiyle desteklendiği aktarıldı. Özellikle sınır ötesi ödemeler için geliştirilen stabilcoinin, uluslararası faaliyet gösteren kurumlar arasında daha fazla tercih edildiği belirtildi.

Ripple, blokzincir tabanlı ödeme çözümleri geliştiren ABD merkezli bir finansal teknoloji şirketi olarak biliniyor. RLUSD’nin büyümesinde şirketin sürdürdüğü iş ortaklıkları ve ekosistem genişlemesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Düzenlemeye uyum tarafında da RLUSD’nin rakiplerinden ayrıştığı vurgulandı. Varlığın, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı denetimi altında faaliyet göstermesi, düzenleyici yapısını güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Mini sözlük: NYDFS, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’dır. Kurum, finans şirketleri ve dijital varlık faaliyetleri üzerinde gözetim yetkisine sahip düzenleyici otorite olarak bilinir.

RLUSD’nin düzenleyici gözetim altında faaliyet göstermesi ve sınır ötesi ödemelerde kurumsal kullanımının artması, varlığın ekosistem içinde daha geniş kabul gördüğüne işaret etti.

Piyasadaki genel toparlanma etkili oldu

RLUSD’deki yükseliş, daha geniş kripto para piyasasında gözlenen toparlanmayla aynı döneme denk geldi. Birkaç aylık belirgin zayıflığın ardından hem büyük dijital varlıklarda hem de stabilcoinlerde büyüme görülmesi, piyasa duyarlılığındaki değişimin temel unsurlarından biri olarak öne çıktı.

Bu tablo, ödeme sağlayıcıları ile düzenlenmiş blokzincir tabanlı çözüm arayan kullanıcıların RLUSD’ye ilgisinin artmış olabileceğine işaret ediyor. Mevcut veriler, varlığın kısa sürede elde ettiği büyüklüğün, stabilcoin pazarındaki rekabeti yeniden şekillendirebilecek gelişmeler arasında izlendiğini gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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