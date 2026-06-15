Bitcoin 67 bin dolara yaklaştı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Bitcoin, pazartesi günü Wall Street açılışıyla birlikte 67 bin dolara yaklaşırken, ABD ile İran arasında bu hafta imzalanması beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin iyimserlik riskli varlıklarda alımları destekledi. TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi, haftalık kapanışın ardından yaklaşık %1,5 daha yükseldi.

Risk iştahı hisse senetleriyle birlikte arttı

Anlaşmaya dair gelişmeler, ABD hisse senedi piyasalarında da belirgin bir yükseliş getirdi. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi gün içinde %2,4’e kadar değer kazandı. Piyasalardaki bu hava, kripto varlıklara da yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabındaki son paylaşımlarından birinde Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatının yeniden hızlandığını belirtti.

Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin yeniden hareket etmeye başladığını, bunların birçoğunun petrol yüklü olduğunu aktardı.

67 bin dolar üzeri konusunda temkin sürüyor

Buna karşın işlemciler arasında Bitcoin’in yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda görüş birliği oluşmuş değil. Killa takma adlı piyasa yorumcusu, haftanın oldukça dikkat çekici geçebileceğini belirtirken 67 bin dolar üzerindeki olası bir reddin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

JDK isimli analiz hesabı ise güvenilir bir dip oluştuğunu söylemek için henüz erken olduğunu savundu. Buna rağmen hesabın değerlendirmesinde, önemli bir direncin aşılması ve fiyatın önceki değer alanına yeniden girmesinin daha geniş bir yukarı hareketin önünü açabileceği ifade edildi.

Exitpump adlı yorumcu da hem yukarıda hem aşağıda emir defteri likiditesinin zayıf olmasının fiyatı kısa vadede daha kolay yukarı taşıyabildiğini belirtti. CoinGlass verileri de ABD açılışı civarında kısa pozisyonların tasfiye edildiğini gösterdi.

Opsiyon piyasası ve talep göstergeleri öne çıktı

Zincir üstü veri platformu Glassnode, opsiyon piyasasında destekleyici koşullar görüldüğünü bildirdi. Platforma göre Bitcoin, 65 bin dolar civarında yoğunlaşan opsiyon pozisyonlarının bulunduğu bölgeye yeniden yöneldi ve fiyat bu alanlara girdikçe piyasa yapıcıların korunma işlemleri oynaklığın ardından dengeleyici bir etki oluşturabilir.

Mini sözlük: Opsiyon kullanım fiyatı, bir opsiyon sözleşmesinde alım veya satım hakkının hangi fiyattan kullanılacağını gösterir. Isı haritası ise belirli fiyat seviyelerinde pozisyon yoğunluğunun nerede biriktiğini görselleştirir.

Glassnode, Bitcoin’in 65 bin dolar yakınındaki yoğun opsiyon konumlanmasına yeniden girdiğini, bu bölgelerde piyasa yapıcıların korunma akışlarının oynaklığın ardından piyasayı daha istikrarlı hale getirebileceğini belirtti.

Platform ayrıca Bitcoin’in 60 bin dolara gerilemesinin ardından genel talepte toparlanma işaretleri görüldüğünü kaydetti. Glassnode’a göre farklı cüzdan gruplarında birikim eğilimi puanları yeniden yükseldi; bu da yatırımcıların düşüş sonrası devreye girmesiyle arzın emildiğine işaret ediyor.