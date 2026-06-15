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BITCOIN (BTC)

Adam Back, Telegram bağlantılı GRAM tokeninin ekonomik modelini yeniden eleştirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Adam Back, Telegram bağlantılı GRAM tokeninin ekonomik modelini yeniden eleştirdi.
  • 💬 Tartışma, Pavel Durov’un itibari para sistemine karşı Bitcoin’i savunan paylaşımının ardından başladı.
  • 📌 The Open Network topluluğu, ana tokenin adını %81,22 oyla yeniden GRAM olarak değiştirdi.
  • 🪙 Back, eski Toncoin olan $GRAM için bu dönüşün zamanlamasına dikkat çekti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Blockstream CEO’su Adam Back, Telegram ile güçlü biçimde anılan GRAM tokeninin ekonomik modelini kamuoyu önünde eleştirdi. Bitcoin’in ilk dönemlerinden bu yana tanınan isimlerden biri olan Back’in çıkışı, Pavel Durov’un itibari para sistemine yönelik yeni eleştirisinin ardından geldi.

İçindekiler
1 Durov paylaşımı tartışmayı yeniden başlattı
2 Back’in Telegram çizgisine yönelik eski itirazları
3 GRAM adına dönüş oylamayla geldi

Durov paylaşımı tartışmayı yeniden başlattı

Tartışma, The Open Network ekosisteminin ana tokeninin tarihi adına dönerek resmen yeniden GRAM adını aldığı gün yaşandı. Aynı gün Pavel Durov, geleneksel para sistemini hedef alan ve Bitcoin’i öven bir paylaşım yaptı. Durov, hükümetlerin sürekli para bastığını, buna karşılık Bitcoin arzının bu şekilde artırılamadığını vurguladı.

Durov, hükümetlerin para basmayı sürdürdüğünü belirtirken, Bitcoin tarafında böyle bir ihraç mekanizmasının bulunmadığını savundu.

Adam Back ise bu paylaşıma kısa ve iğneleyici bir yanıt verdi. Back, Durov’un kendi blokzincir ekosistemine gönderme yaparak, GRAM basımının da ortada olduğunu ima etti. Haberde yer alan bilgilere göre Pavel Durov, bu yoruma henüz yanıt vermedi.

Mini sözlük: Cypherpunk, mahremiyet, şifreleme ve bireysel özgürlükleri savunan teknoloji odaklı düşünce akımını ifade eder. Adam Back, Hashcash çalışması ve Bitcoin’in erken dönem gelişimine katkılarıyla bu çevrede bilinen bir isimdir.

Back’in Telegram çizgisine yönelik eski itirazları

Back’in bu yaklaşımı yeni değil. Ocak 2020’de yaptığı paylaşımlarda da Telegram’ın kripto para girişimlerine mesafeli durduğu görülmüştü. Durov’un ABD’li düzenleyicilerle hukuk mücadelesi verdiği dönemde Back, Telegram’ın ilk token satışını sert sözlerle eleştirmiş ve bunu yatırımcılar açısından sorunlu bir yapı olarak değerlendirmişti.

Back, Gram tokenlerini alanların klasik girişim sermayesi yatırımcılarının sahip olduğu kurumsal haklara ve koruma mekanizmalarına sahip olmadığını savunmuştu.

Buna karşın Back, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun yaklaşımında da tutarsızlık bulunduğunu öne sürmüştü. Onun değerlendirmesine göre Durov’un projesinin tamamen durdurulması, EOS blokzincirine uygulanan görece sınırlı yaptırımla karşılaştırıldığında adil görünmüyordu.

GRAM adına dönüş oylamayla geldi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun müdahalesinin ardından Pavel Durov, Gram projesinden çekilmek zorunda kalmıştı. Sonrasında bağımsız geliştiriciler projeyi Toncoin adı altında sürdürdü. Son gelişmede ise The Open Network’ün ana tokeni, topluluk oylamasıyla yeniden GRAM adına döndü.

Aktarılan bilgilere göre oylamaya katılan topluluk üyelerinin %81,22’si, projenin 2018’de kullanılan özgün adına geri dönülmesini destekledi. Böylece TON ekosistemindeki ana tokenin işlem kodu resmen GRAM olarak değiştirildi.

BaşlıkDetay
Eski adToncoin
Yeni adGRAM
Oylama desteği%81,22
Referans yıl2018

Back’in son çıkışı da tam bu isim değişikliğinin duyurulduğu güne denk geldi. Bu nedenle eleştirinin yalnızca Durov’un sözlerine değil, aynı zamanda GRAM markasının yeniden öne çıkarılmasına da gönderme taşıdığı değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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