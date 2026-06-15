Bitcoin’de 100 bin dolar ihtimali yeniden masada! Kritik seviyelerde neler yaşanıyor?

Bitcoin fiyatı, 60 bin doların altındaki yerel dipten yüzde 13,25 toparlanarak 15 Haziran’da yeniden 67 bin dolar sınırına yaklaştı. Küresel piyasalarda risk iştahının, ABD ile İran arasında sağlanan ön ateşkesin ardından güç kazandığı; petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin de kısa vadeli enflasyon kaygılarını hafiflettiği aktarılıyor.

Teknik görünümde çift dip ihtimali

Üç günlük Bitcoin grafiğinde, 60 bin dolar destek bölgesi yakınında olası bir çift dip dönüş formasyonu dikkat çekiyor. BTC, 2026 yılı içinde ikinci kez 60 bin dolar çevresinden tepki aldı. Bu tablo, alıcıların daha önceki düzeltmelerde de çalışan aynı talep bölgesini savunmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

İlk dip mart ayındaki geri çekilmede oluşurken, son sıçrama hazirandaki sert satış dalgasının ardından geldi. Bitcoin 60 bin doların üzerinde kaldığı sürece bu yapının geçerliliğini koruyabileceği belirtiliyor. Formasyonun boyun çizgisi ise 81 bin dolar civarında bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde güçlü bir kapanış gelmesi halinde, ağustos ya da eylül döneminde 108 bin dolara uzanabilecek ölçülü bir hareket ihtimali gündeme gelebilir.

Bitcoin’in 60 bin dolar desteği üzerinde tutunması halinde çift dip yapısının korunabileceği, 81 bin dolar üzerindeki güçlü bir kapanışın ise 108 bin dolar yönlü senaryoyu teknik olarak doğrulayabileceği değerlendiriliyor.

Haftalık RSI verisi yükseliş senaryosunu destekliyor

Haftalık grafikte fiyat ile göreli güç endeksi RSI arasında pozitif uyumsuzluk oluştuğu görülüyor. Bitcoin fiyatı 60 bin ile 65 bin dolar bandında daha düşük dip üretirken, haftalık RSI daha yüksek dip yaptı. Bu durum, satış baskısı sürse de momentumun zayıfladığına işaret ediyor.

Benzer bir ayrışmanın 2022 ayı piyasası dibine yakın dönemde de görüldüğü hatırlatılıyor. O süreçte RSI toparlanmış, fiyat ise bunu sonraki aylarda izleyen daha geniş çaplı bir yükseliş sergilemişti. Analist Jelle de pazartesi günkü değerlendirmesinde Bitcoin’in önümüzdeki aylarda 2022 sonuna benzer bir yapı izleyebileceğini belirtti.

Analist Jelle, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda 2022’nin son dönemine benzer şekilde hareket edebileceğini ve mevcut tablonun bu olasılığı güçlendirdiğini ifade etti.

Kısa vadede 66 bin 700 dolar eşiği öne çıkıyor

Buna karşın kısa vadeli görünümde riskler tamamen ortadan kalkmış değil. BTC, 66 bin 700 dolar civarında ayı bayrağının üst trend çizgisi ile 20 günlük üssel hareketli ortalamanın kesiştiği direnç bölgesini test ediyor. Bu alanın aşılamaması halinde fiyatın 63 bin 600 dolar civarındaki alt trend çizgisine geri çekilmesi olası görülüyor.

Alt çizginin altında günlük kapanış gelmesi durumunda ayı bayrağı kırılımı teyit edilebilir. Bu senaryoda teknik hedefin 53 bin 850 dolar olduğu hesaplanıyor. Formasyon oluşurken işlem hacminin gerilemesi de tepkinin kalıcı bir dönüşten çok düzeltme niteliği taşıyabileceği yorumlarını destekliyor.

Balina hareketleri satış baskısını artırıyor

Zincir üstü veriler de kısa vadeli temkinli görünümü destekliyor. CryptoQuant analisti Darkfrost, son düzeltmenin ardından büyük yatırımcıların Binance’e gönderdiği Bitcoin miktarında belirgin artış yaşandığını kaydetti. Verilere göre 100 bin BTC’den fazla tutan cüzdanların borsaya günlük ortalama transferi son bir ayda 3 bin 200 BTC’ye çıktı. Nisan sonunda bu rakam 1 bin 200 BTC düzeyindeydi.

CryptoQuant, zincir üstü piyasa verileri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor. Balina girişleri ise yüksek miktarda kripto varlık tutan cüzdanların borsalara transferlerini ifade ediyor ve olası satış baskısını izlemek için yakından takip ediliyor.

Darkfrost, son düşüş sürecinde birçok büyük yatırımcının satış faaliyetini ya da satışa istekliliğini artırmış göründüğünü belirtti.