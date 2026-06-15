XRP iki haftanın ardından yeniden 1,28 doların üzerine çıktı

XRP fiyatı, son yükselişle birlikte yaklaşık iki haftanın ardından ilk kez 1,28 dolar seviyesini geri aldı. Piyasada bu hareketin arkasında, ABD ile İran arasındaki gerilimin yumuşadığına dair haberlerin etkili olduğu değerlendirmeleri öne çıktı. Artan jeopolitik belirsizliğin dijital varlıklar üzerinde yarattığı baskının hafiflemesi, risk iştahını da destekledi.

Büyük yatırımcıların alımları dikkat çekti

Toparlanma yalnızca genel piyasa havasıyla sınırlı kalmadı. Zincir üstü veriler, büyük XRP yatırımcılarının son düşüş döneminde birikim yapmayı sürdürdüğünü gösterdi. En az 1 milyon XRP tutan cüzdanların dolaşımdaki arzın yaklaşık %74,1’ini kontrol ettiği, bu grubun son altı ayda 1,53 milyar adet XRP eklediği görüldü.

Bu tablo, büyük ölçekli yatırımcıların Ripple ekosistemine yönelik uzun vadeli beklentilerini koruduğuna işaret eden bir unsur olarak yorumlandı. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve XRP Ledger üzerindeki tokenizasyon çalışmalarıyla bilinen bir finansal teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Büyük cüzdanların son gerileme sırasında da alım yapmayı sürdürmesi, XRP’deki son toparlanmanın yalnızca kısa süreli bir tepki hareketi olmadığına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Piyasa gözlemcileri, makroekonomik baskının hafiflemesi ile büyük yatırımcı talebinin aynı dönemde güç kazanmasının, son yükseliş için zemin hazırladığını belirtiyor.

Teknik görünümde direnç seviyeleri öne çıktı

Teknik analiz tarafında, XRP’nin kısa vadeli birkaç direnç seviyesini aşmasının ardından grafikte bir kırılma teyidi oluştuğu aktarılıyor. Varlık, dört saatlik zaman diliminde 200 periyotluk üstel hareketli ortalamayı test ediyor. Bu bölge, yatırımcıların yakından izlediği önemli destek ve direnç alanları arasında yer alıyor.

Yıl boyunca etkili olan düşen trend çizgisi ise yukarı yönlü hareketin önündeki başlıca engellerden biri olmayı sürdürüyor. Fiyatın bu çizginin üzerine kalıcı biçimde yerleşmesi halinde daha yüksek direnç alanları yeniden gündeme gelebilir.

Mini sözlük: Elliott Dalga analizi, fiyat hareketlerini yatırımcı psikolojisine bağlı dalga yapılarıyla açıklamaya çalışan bir teknik analiz yöntemidir. EMA ise üstel hareketli ortalama anlamına gelir ve son fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek kısa vadeli eğilimi izlemek için kullanılır.

Gösterge Seviye Anlamı Güncel fiyat 1,28 dolar İki haftanın en yüksek bölgesi 200 periyot EMA Yaklaşık 1,24 dolar Kısa vadede kritik teknik eşik Ara direnç 1,61 dolar Bir sonraki izlenen bölge Üst hedef 1,94 dolar Analistlerin izlediği yeniden test alanı

Analistler 1,94 doları izliyor

Bazı analistler, Elliott Dalga analizine göre düzeltme yapısının tamamlanmış olabileceğini düşünüyor. Buna göre kama formasyonunun yukarı kırılması, momentum göstergelerindeki sıfırlanma ve talep bölgesinin korunması, bir sonraki yükseliş dalgasına zemin hazırlamış olabilir.

Analizde, 1,61 doların ara direnç olarak öne çıktığı, mevcut ivmenin korunması halinde 1,94 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceği değerlendirildi.

Daha geniş hedef olarak 4,47 dolar seviyesine işaret edilse de, bu seviyeye ulaşmadan önce aşılması gereken birden fazla direnç bulunduğu vurgulanıyor. Bu nedenle kısa vadede 1,50 dolar üzerindeki kalıcılık ile 1,21 dolar çevresindeki desteğin korunup korunamayacağı yakından takip ediliyor.

Göstergeler kısa vadede iyileşmeye işaret etti

İnceleme sırasında XRP yaklaşık %8 günlük yükselişle 1,28 dolar civarında işlem gördü. RSI 56,14 seviyesinde bulunurken aşırı alım bölgesinin altında kaldı. Stokastik %K göstergesi 58,94, CCI ise 40,33 olarak ölçüldü. Bu veriler, piyasanın aşırı ısınmadan yukarı yönlü ivme kazandığını gösterdi.

ADX 34,25 seviyesinde alım sinyali üretirken, MACD göstergesi hafif negatif bölgede kalmasına rağmen yükseliş yönlü bir görünüm sundu. TradingView teknik özetinde 11 al, 9 nötr ve 6 sat sinyali yer aldı. Buna karşılık daha uzun vadeli hareketli ortalamalar, 1,35 dolar ile 1,58 dolar aralığının güçlü direnç bölgesi olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.