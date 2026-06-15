Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Arthur Hayes cephesinde 3.000 ETH hamlesi ortaya çıktı! Piyasa bu işlemi neden izliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arthur Hayes ile ilişkilendirilen bir cüzdana 3.000 ETH’lik transfer yansıdı ve işlemin değeri 5,42 milyon dolara ulaştı.
  • 📈 Alımın, halka açık borsa yerine Flowdesk OTC üzerinden yapılması, $ETH tarafında doğrudan emir defteri baskısını sınırladı.
  • 🔍 Zincir üstü kayıtlar, transferin sosyal medyada öne çıkmasından yaklaşık bir saat önce gerçekleştiğini gösterdi.
  • 🧭 Gelişme, Ethereum’un son 24 saatte çift haneli yükseldiği dönemde büyük cüzdan hareketlerine ilgiyi artırdı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Zincir üstü veriler, BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes ile ilişkilendirilen bir cüzdana 3.000 ETH aktarıldığını gösterdi. Transferin gerçekleştiği andaki yaklaşık değeri 5,42 milyon dolar olarak hesaplandı. İşlem, Ethereum fiyatındaki son yükselişin ve kripto piyasasındaki hareketliliğin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

İçindekiler
1 Transferin adresi Flowdesk OTC oldu
2 Cüzdan bağlantısı ve piyasa etkisi tartışılıyor
3 Veriler tek bir cüzdana işaret ediyor

Transferin adresi Flowdesk OTC oldu

Paylaşılan verilere göre söz konusu ETH alımı, halka açık bir borsa üzerinden değil, Flowdesk’in tezgah üstü işlem masası aracılığıyla yapıldı. Bu yapı, büyük tutarlı alımların emir defterinde doğrudan görünmeden tamamlanmasına imkan tanıyor.

Flowdesk, dijital varlık piyasasında likidite sağlama ve tezgah üstü işlem hizmetleri sunan bir şirket olarak biliniyor. İşlemin bu kanal üzerinden yürütülmesi, piyasada anlık fiyat etkisini sınırlamaya yönelik bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: OTC, yani tezgah üstü işlem, alım satımın halka açık emir defteri yerine taraflar arasında özel kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Bu yöntem, özellikle büyük hacimli işlemlerde fiyat kaymasını azaltmak için tercih edilir.

Hupzy tarafından paylaşılan ve Lookonchain verilerine dayandırılan bilgilere göre, Arthur Hayes ile ilişkilendirilen cüzdan yaklaşık bir saat önce Flowdesk OTC üzerinden 3.000 ETH aldı.

İşlemi öne çıkaran bir diğer unsur, transferin sosyal medyada gündeme gelmesinden kısa süre önce tamamlanmış olmasıydı. Zincir üstü kayıtlar, varlıkların doğrudan Flowdesk altyapısı üzerinden ilgili cüzdana ulaştığına işaret etti.

Cüzdan bağlantısı ve piyasa etkisi tartışılıyor

İşlemde kullanılan cüzdanın daha önceki blokzincir hareketleri üzerinden Arthur Hayes ile ilişkilendirildiği aktarıldı. Bu nedenle transfer, özellikle büyük cüzdan hareketlerini izleyen piyasa katılımcıları arasında hızla ilgi gördü.

Borsa üzerinden yapılan büyük alımlarda emir defterinde görünür baskı oluşabilirken, OTC işlemlerde bu etki daha sınırlı kalabiliyor. Bu da alımın fiyat üzerinde anlık ve doğrudan bir sıçrama yaratma olasılığını düşürüyor.

Verilere göre 3.000 ETH’lik transfer, Ethereum’un son 24 saatte çift haneli yükseliş kaydettiği bir dönemin ardından geldi. Piyasadaki son fiyatlamada 2.450 ile 2.500 dolar aralığı da yakından izlenen seviyeler arasında yer aldı.

Veriler tek bir cüzdana işaret ediyor

Aktarılan işlem dikkat çekici büyüklükte olsa da mevcut veriler bunun daha geniş bir piyasa eğiliminden çok tek bir cüzdan hareketini yansıttığını ortaya koyuyor. Transferin doğrulanmasında Lookonchain takip verileri ile Arkham bağlantılı cüzdan kayıtları temel kaynaklar olarak öne çıktı.

Arthur Hayes, geçmişte Ethereum yönlü büyük pozisyonlarıyla da gündeme gelmişti. Bu nedenle onunla ilişkilendirilen cüzdanlardaki hareketler, kripto piyasasında kısa sürede izlenen başlıklardan biri haline geliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Aztec Connect’teki doğrulama açığı, kapatılan köprüden $2,1 milyonun çekilmesine yol açtı

ETH’de dikkat çeken tablo derinleşti! 4 yılın fiyat bölgesinde neler yaşandı?

ETH 1.700 dolar eşiğine dayandı! Piyasada yönü hangi sinyal belirleyecek?

Ethereum Foundation geliştiricisi, Ethereum hesaplarına kuantum sonrası korumanın hard fork olmadan $0,07 maliyetle eklenebileceğini açıkladı

Ethereum, 1.743 dolar seviyesini geri alırsa 2.400 dolara yönelme ihtimali güçlenebilir

ETH’de 800 milyon dolarlık hareketlilik dikkat çekti! Balinalar neye hazırlanıyor?

ETH 1.700 doların altında sıkıştı! Kritik eşikte neler yaşandı?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı XRP iki haftanın ardından yeniden 1,28 doların üzerine çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP iki haftanın ardından yeniden 1,28 doların üzerine çıktı
RIPPLE (XRP)
Kriptoda Duygusal Kararlara Son: Stratejinize Sadık Kalmanın Teknolojik Yolu
BITCOIN Haberleri
Bitcoin’de 100 bin dolar ihtimali yeniden masada! Kritik seviyelerde neler yaşanıyor?
BITCOIN (BTC)
Adam Back, Telegram bağlantılı GRAM tokeninin ekonomik modelini yeniden eleştirdi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 67 bin dolara yaklaştı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?