Arthur Hayes cephesinde 3.000 ETH hamlesi ortaya çıktı! Piyasa bu işlemi neden izliyor?

Zincir üstü veriler, BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes ile ilişkilendirilen bir cüzdana 3.000 ETH aktarıldığını gösterdi. Transferin gerçekleştiği andaki yaklaşık değeri 5,42 milyon dolar olarak hesaplandı. İşlem, Ethereum fiyatındaki son yükselişin ve kripto piyasasındaki hareketliliğin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

Transferin adresi Flowdesk OTC oldu

Paylaşılan verilere göre söz konusu ETH alımı, halka açık bir borsa üzerinden değil, Flowdesk’in tezgah üstü işlem masası aracılığıyla yapıldı. Bu yapı, büyük tutarlı alımların emir defterinde doğrudan görünmeden tamamlanmasına imkan tanıyor.

Flowdesk, dijital varlık piyasasında likidite sağlama ve tezgah üstü işlem hizmetleri sunan bir şirket olarak biliniyor. İşlemin bu kanal üzerinden yürütülmesi, piyasada anlık fiyat etkisini sınırlamaya yönelik bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: OTC, yani tezgah üstü işlem, alım satımın halka açık emir defteri yerine taraflar arasında özel kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Bu yöntem, özellikle büyük hacimli işlemlerde fiyat kaymasını azaltmak için tercih edilir.

Hupzy tarafından paylaşılan ve Lookonchain verilerine dayandırılan bilgilere göre, Arthur Hayes ile ilişkilendirilen cüzdan yaklaşık bir saat önce Flowdesk OTC üzerinden 3.000 ETH aldı.

İşlemi öne çıkaran bir diğer unsur, transferin sosyal medyada gündeme gelmesinden kısa süre önce tamamlanmış olmasıydı. Zincir üstü kayıtlar, varlıkların doğrudan Flowdesk altyapısı üzerinden ilgili cüzdana ulaştığına işaret etti.

Cüzdan bağlantısı ve piyasa etkisi tartışılıyor

İşlemde kullanılan cüzdanın daha önceki blokzincir hareketleri üzerinden Arthur Hayes ile ilişkilendirildiği aktarıldı. Bu nedenle transfer, özellikle büyük cüzdan hareketlerini izleyen piyasa katılımcıları arasında hızla ilgi gördü.

Borsa üzerinden yapılan büyük alımlarda emir defterinde görünür baskı oluşabilirken, OTC işlemlerde bu etki daha sınırlı kalabiliyor. Bu da alımın fiyat üzerinde anlık ve doğrudan bir sıçrama yaratma olasılığını düşürüyor.

Verilere göre 3.000 ETH’lik transfer, Ethereum’un son 24 saatte çift haneli yükseliş kaydettiği bir dönemin ardından geldi. Piyasadaki son fiyatlamada 2.450 ile 2.500 dolar aralığı da yakından izlenen seviyeler arasında yer aldı.

Veriler tek bir cüzdana işaret ediyor

Aktarılan işlem dikkat çekici büyüklükte olsa da mevcut veriler bunun daha geniş bir piyasa eğiliminden çok tek bir cüzdan hareketini yansıttığını ortaya koyuyor. Transferin doğrulanmasında Lookonchain takip verileri ile Arkham bağlantılı cüzdan kayıtları temel kaynaklar olarak öne çıktı.

Arthur Hayes, geçmişte Ethereum yönlü büyük pozisyonlarıyla da gündeme gelmişti. Bu nedenle onunla ilişkilendirilen cüzdanlardaki hareketler, kripto piyasasında kısa sürede izlenen başlıklardan biri haline geliyor.