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Stellar (XLM)

XLM 24 saatte %22 yükseldi! Stellar’daki bu adım neden dikkat çekiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar ağında Zebec’in kurumsal bordro hamlesi açıklanırken $XLM 24 saatte %22 yükseldi.
  • 💼 Şirketler artık maaş ve yüklenici ödemelerini stabilcoin ile dağıtabilirken çalışanlar fonlara anında erişebiliyor.
  • 📊 CoinGecko verilerine göre aynı 24 saatte işlem hacmi 813 milyon doların üzerine çıktı.
  • 🌍 Zebec’in açıkladığı test sürecinde Avrupalı kurumlar maaş, yan hak ve ödeme akışlarını son aşamada değerlendiriyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Zebec, kurumsal bordro platformunu Stellar ağı üzerinde devreye aldı. Bu adımla birlikte şirketlerin küresel ekiplerine ve yüklenicilerine blokzincir tabanlı, anlık maaş ve ödeme akışları sunulması hedefleniyor. Duyuru, Stellar ekosistemindeki hareketliliğin ve XLM fiyatındaki sert yükselişin öne çıktığı bir dönemde geldi.

İçindekiler
1 Kurumsal bordro sistemi Stellar ağına taşındı
2 Piyasa verilerinde XLM öne çıktı

Kurumsal bordro sistemi Stellar ağına taşındı

Yeni entegrasyonla işverenler, maaşları ve yüklenici ödemelerini stabilcoin cinsinden dağıtabilecek. Çalışanlar ise fonlara desteklenen dijital cüzdanlar üzerinden anında erişebilecek. Ödemelerin Zebec’in Mastercard destekli kartlarıyla harcanabildiği, ayrıca dijital dolar bakiyelerinin yerel para birimlerine çevrilebildiği aktarıldı.

Stellar’ın paylaştığı bilgilere göre çalışanlar ve yükleniciler ödemelerini dijital cüzdanlara anında alabiliyor, bu bakiyeleri kartlarla kullanabiliyor ya da yerel para birimine çevirebiliyor.

Zebec, aynı zamanda yenilenmiş bir kurumsal kontrol paneli de tanıttı. Arayüzün özellikle geniş uluslararası çalışan kadrolarını ve yüklenici ağlarını yöneten insan kaynakları ekiplerine hitap ettiği belirtildi.

Şirketin verdiği bilgiye göre bazı Avrupalı kurumlar ile çok uluslu işverenler son test aşamasına geçti. Bu kurumlar maaş dağıtımı, yüklenici ödemeleri ve yan hak süreçlerini değerlendiriyor.

Mini sözlük: Zebec, blokzincir tabanlı ödeme ve bordro altyapısı geliştiren bir fintech şirketidir. Stellar ise özellikle sınır ötesi para transferleri ve ödeme odaklı kullanım senaryolarına odaklanan bir blokzincir ağı olarak bilinir.

Piyasa verilerinde XLM öne çıktı

Bu test süreci, Zebec’in Stellar üzerindeki bordro altyapısının geniş ölçekli ilk değerlendirmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Paylaşılan bilgilere göre burada odak noktası deneysel uygulamalar değil, doğrudan gerçek ödeme operasyonları oldu.

Zebec, bu açılımın Stellar ile mevcut iş birliğinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Şirket ayrıca Stellar’ın blokzincir tabanlı ödeme altyapısı ve sınır ötesi finansal hizmetlerde giderek daha görünür hale gelen rolüne işaret etti.

Gelişme, Stellar ekosistemindeki daha geniş hareketlilikle aynı döneme denk geldi. Ağın resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, çalışanlar ve yükleniciler için anlık ödeme kabiliyetine vurgu yapıldı.

CoinGecko verilerine göre XLM, son 24 saatte %22’nin üzerinde yükselerek 0,22 dolar civarında işlem gördü. Aynı zaman diliminde işlem hacmi 813 milyon doların üzerine çıktı. Gün içi fiyat aralığı ise yaklaşık 0,18 dolar ile 0,23 dolar arasında gerçekleşti.

Bordro duyurusu ile fiyat hareketi aynı dönemde yaşansa da mevcut veriler iki gelişme arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi kurmuyor. Buna rağmen yeni entegrasyon, kurumların blokzincir tabanlı bordro sistemlerini değerlendirmeyi sürdürdüğü bir ortamda Stellar’ın ödeme ekosistemine kurumsal odaklı yeni bir kullanım alanı eklemiş oldu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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