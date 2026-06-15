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Kripto Para

Oklahoma düzenleyicileri, risksiz getiri vaadiyle yürütülen şüpheli kripto dolandırıcılığına karşı yatırımcıları uyardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Oklahoma, risksiz getiri vaat eden şüpheli kripto düzenine karşı yatırımcıları uyardı.
  • 📉 BG Wealth, DSJ Exchange PTY Ltd ve HQI Exchange için eyalette kayıt bulunmadığı açıklandı.
  • 💸 Yatırımcılardan para çekme öncesi ek ücret istendiği ve fonlara erişimin yine engellendiği aktarıldı.
  • 🔍 ABD’deki benzer sahte platform vakaları, kripto işlemlerinde $BTC dışındaki yüksek getiri vaatlerine karşı temkinli olunması gerektiğini yeniden gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Oklahoma eyaletindeki menkul kıymetler düzenleyicileri, yatırımcılara risksiz ve garantili getiri vaat eden şüpheli bir kripto para dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu. Oklahoma Menkul Kıymetler Dairesi, soruşturma kapsamındaki yapının BG Wealth Sharing Ltd ile birlikte DSJ Exchange PTY Ltd ve HQI Exchange adlı kripto işlem platformlarıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

İçindekiler
1 Kayıt dışı faaliyet uyarısı
2 Sahte onay iddiası ve diğer eyaletlerdeki adımlar
3 Para çekme kısıtları öne çıktı

Kayıt dışı faaliyet uyarısı

Daireye göre söz konusu kuruluşların hiçbiri Oklahoma’da faaliyet göstermek üzere kayıtlı değil. Yetkililer, para göndermeyi sürdüren yatırımcıların işlemleri derhal durdurması gerektiğini belirtti. Uyarıda, yapının özellikle sosyal medya üzerinden kullanıcı topladığı ve mevcut katılımcıları yeni yatırımcılar getirmeye teşvik eden yönlendirme ödüllerinden yararlandığı aktarıldı.

Oklahoma Menkul Kıymetler Dairesi, adı geçen kuruluşların eyalette kayıtlı olmadığını ve yatırımcıların bu yapılara para göndermeyi hemen bırakması gerektiğini bildirdi.

BG Wealth’in kendisini küresel ölçekte büyük bir hedge fon olarak tanıttığı, daha önce kullanılan internet siteleri kapatıldıkça yeni adreslere geçtiği öne sürüldü. Yatırımcıların ayrıca Telegram gibi özel mesajlaşma kanallarına ve üçüncü taraf uygulamalara yönlendirildiği kaydedildi.

Mini sözlük: Hedge fon, genellikle yüksek gelirli veya kurumsal yatırımcılara yönelik, daha esnek stratejilerle varlık yöneten yatırım fonu türünü ifade eder. Telegram ise kapalı gruplar ve doğrudan mesajlaşma üzerinden topluluk kurmaya imkan veren bir iletişim uygulamasıdır.

Sahte onay iddiası ve diğer eyaletlerdeki adımlar

Eyalet yetkilileri, BG Wealth ile DSJ’nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylandıkları yönünde gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunduğunu bildirdi. Bu tür iddiaların daha önce de Washington, Hawaii ve Utah’ta düzenleyici müdahaleleri tetiklediği, ilgili kurumların faaliyetlerin durdurulmasına yönelik kararlar aldığı hatırlatıldı.

Kurum veya yapıÖne çıkan iddia veya durumDüzenleyici adım
BG Wealth Sharing LtdRisksiz ve garantili getiri vaadi, sahte düzenleyici onay iddiasıOklahoma uyarısı
DSJ Exchange PTY LtdSahte düzenleyici onay iddiasıOklahoma uyarısı
Benzer yapılarAynı modelde faaliyet iddiasıWashington, Hawaii ve Utah’ta durdurma kararları

Oklahoma Menkul Kıymetler Dairesi, eyalette menkul kıymetler mevzuatının uygulanmasından sorumlu kamu kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Kurumun açıklamasına göre bu tür yapılarda kullanılan yöntemler, yatırımcılara güven vermek için resmi kurum adlarının izinsiz biçimde öne çıkarılmasına dayanabiliyor.

Para çekme kısıtları öne çıktı

Yetkililer, yatırımcılardan para çekme işlemi öncesinde ek ödemeler talep edildiğini de bildirdi. Bu ödemelerin vergi, komisyon veya doğrulama masrafı olarak sunulduğu, ancak mağdurların bu tutarları yatırdıktan sonra bile hesaplarındaki varlıklara erişemediği belirtildi.

Mağdurların aktardığına göre para çekme talepleri, vergi, komisyon ya da doğrulama masrafı adı altında yeni ödemelere bağlanıyor ve bu ödemeler yapılsa bile fonlara erişim sağlanamıyor.

ABD’de son dönemde ortaya çıkarılan bazı kripto dolandırıcılığı vakalarının da benzer bir şablonu izlediği kaydedildi. Sahte işlem platformları, garantili kazanç söylemi ve ek ücretlere bağlanan para çekme kısıtlarının, Oklahoma’da işaret edilen modelle büyük ölçüde örtüştüğü ifade edildi.

Daha yakın tarihte Teksas ve Kaliforniya’daki eyalet düzenleyicilerinin dikkat çektiği Fedra Exchange ve benzeri sahte işlem platformlarının da neredeyse aynı yöntemle çalıştığı bildirildi. Düzenleyiciler, yatırımcıların lisans ve kayıt bilgilerini resmi kaynaklardan doğrulamadan para transferi yapmaması gerektiğini vurguladı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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