SHIB’de girişler artsa da net çıkışlar satış baskısını azaltıyor

Shiba Inu’da borsa akışları son günlerde hızlandı. Buna karşın veriler, fiyatlardaki düşüş eğiliminin sona erdiğini doğrulayacak kadar güçlü bir tablo sunmuyor. SHIB tokenleri işlem platformlarına daha fazla girse de, çıkışların daha yüksek seyretmesi dikkat çekiyor.

Borsa akışlarında yön ayrıştı

Yedi günlük hareketli ortalamada ortalama borsa girişleri öne çıkan metriklerden biri oldu. Bu göstergede son 24 saatte %87,76 artış kaydedildi. Kısa vadeli ölçümlerdeki yükseliş ise yaklaşık %128 düzeyine ulaştı. Toplam borsa girişi de %1,9 artarak yaklaşık 147,57 milyar SHIB seviyesine çıktı.

Yüksek borsa girişleri genellikle satış riskini artırır, ancak SHIB’de çıkışların daha güçlü kalması tek başına olumsuz bir tablo oluşmasını şimdilik engelliyor.

Borsalara taşınan tokenlerin daha kolay el değiştirebilmesi nedeniyle girişlerde artış çoğu zaman satış baskısı işareti sayılıyor. Ancak yalnızca giriş verisine bakmak yeterli görülmüyor. SHIB’de toplam borsa çıkışı %4,27 artışla 234,62 milyar tokene yükseldi.

Bu seviye, girişlerin yaklaşık 87 milyar SHIB üzerinde bulunuyor. Böylece net akış yaklaşık eksi 87,05 milyar SHIB oldu. Bu göstergede ayrıca %3,82 gerileme yaşandı. Büyük işlemler tarafında da benzer bir görünüm oluştu. En büyük 10 borsa girişinin toplamı 3,32 milyar SHIB olarak hesaplanırken, en büyük 10 çıkış 4,51 milyar SHIB ile daha yüksek kaldı. Bu kalemdeki artış %9,68 olarak kaydedildi.

Gösterge Seviye Değişim Toplam borsa girişi 147,57 milyar SHIB %1,9 artış Toplam borsa çıkışı 234,62 milyar SHIB %4,27 artış Net akış Eksi 87,05 milyar SHIB %3,82 gerileme

Rezervler geriledi, fiyat baskısı sürdü

Net çıkışların sürmesi, teorik olarak piyasadaki satılabilir arzı azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Buna ek olarak borsa rezervleri %0,1 düşüşle yaklaşık 87,32 trilyon SHIB seviyesine indi. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Buna rağmen fiyat görünümü zayıf kalmayı sürdürüyor. SHIB yaklaşık 0.00000443 dolar düzeyinde işlem görüyor ve önemli hareketli ortalamaların altında bulunuyor. Yakın direnç bölgesi 0.00000447 ile 0.00000457 dolar aralığında yer alırken, daha güçlü direnç 0.00000490 dolar seviyesinde öne çıkıyor.

Net çıkışlar ve azalan rezervler olumlu bir arz dinamiği yaratabilir, ancak bu tablo tek başına düşüş eğilimini sona erdirmeye yetmiyor.

Momentum göstergeleri de bu tabloyu destekliyor. RSI yaklaşık 44 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, güçlü bir yukarı kırılma yerine zayıf ivmeye işaret ediyor. Uzun vadeli ortalamanın da mevcut fiyatın belirgin biçimde üzerinde kalması, teknik görünümde baskının sürdüğünü gösteriyor.

Mevcut veriler, borsalara girişlerdeki artışın tek başına SHIB’deki gerilemeyi durduramadığını ortaya koyuyor. Akış koşullarındaki iyileşmenin fiyat üzerinde daha belirgin etki yaratabilmesi için SHIB’in 0.00000457 ile 0.00000490 dolar bandının üzerine taşınması gerekiyor.