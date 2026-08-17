🚨 Binance, 21 Ağustos'ta 8 marjin işlem çiftini platformdan kaldıracak.

Binance, marjin işlemler tarafında sekiz işlem çiftini listeden çıkaracağını ve BNB Smart Chain için cüzdan bakımına gideceğini duyurdu. Borsa, çapraz marjinde sekiz paritenin, izole marjinde ise üç paritenin 21 Ağustos saat 06.00 UTC itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

Kaldırılacak işlem çiftleri açıklandı

Çapraz marjinden çıkarılacak pariteler AUCTION/USDC, BEAMX/USDC, CETUS/USDC, HUMA/USDC, LAYER/USDC, NXPC/USDC, UMA/USDC ve VELODROME/USDC olarak sıralandı. İzole marjinde kaldırılacak üç parite ise HUMA/USDC, LAYER/USDC ve NXPC/USDC oldu.

Binance, bu işlem çiftlerine ilişkin izole marjin hesaplarına manuel transfer ve otomatik transfer modu üzerinden varlık aktarımını hemen durdurdu. Ayrıca HUMA/USDC, LAYER/USDC ve NXPC/USDC için izole marjin borç alma işlemleri 18 Ağustos saat 06.00 UTC’de askıya alınacak.

Binance, 21 Ağustos saat 06.00 UTC’de kullanıcı pozisyonlarının kapatılacağını, otomatik uzlaşmanın yapılacağını ve bekleyen tüm emirlerin iptal edileceğini duyurdu.

Borsa, aynı tarihte ilgili çapraz ve izole marjin pozisyonlarını kapatacak, otomatik uzlaşma sürecini işletecek ve açık emirleri iptal edecek. Ardından söz konusu işlem çiftleri Binance Margin platformundan kaldırılacak.

Kullanıcılara pozisyon uyarısı yapıldı

Kaldırma sürecinde kullanıcıların pozisyonlarını güncelleyemeyeceği, işlemlerin yaklaşık üç saat sürebileceği bildirildi. Bu nedenle kullanıcıların olası kayıpları sınırlamak için 21 Ağustos’ta marjin işlemler durmadan önce pozisyonlarını kapatması veya varlıklarını marjin hesaplarından spot hesaplara taşıması isteniyor.

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BNB Smart Chain için cüzdan bakımı yapılacak

Binance ayrıca BNB Smart Chain ağında 20 Ağustos saat 06.00 UTC’de cüzdan bakımı gerçekleştirecek. Bakım çalışmasına destek vermek amacıyla bu ağ üzerindeki yatırma ve çekme işlemleri 20 Ağustos saat 05.55 UTC’de geçici olarak durdurulacak.

Binance, BNB Smart Chain üzerindeki alım satım işlemlerinin bakım sürecinden etkilenmeyeceğini, yalnızca yatırma ve çekme hizmetlerinin geçici olarak askıya alınacağını kaydetti.

Bakımın yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyor. Borsa, işlemler tamamlandığında yatırma ve çekme hizmetlerini yeniden devreye alacak. Bu süreçte BNB Smart Chain üzerindeki tokenların alım satımı ise normal şekilde sürecek.