Solana (SOL)

Solana 120 doların üzerine çıkarak 146 dolar direncini gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 120 doların üzerine çıkarak $SOL için 146 dolar direncini yeniden gündeme taşıdı.
  • 📈 Fiyat, 7 günlük ve 30 günlük hareketli ortalamaların üstünde kalarak kısa vadede güç kazandı.
  • 🧭 121,66 dolar bölgesi aşılırsa 144,80 ile 146,14 dolar aralığı daha yakından izlenecek.
  • 🏛️ ABD'deki spot Solana ETF'leri 12 hafta üst üste giriş kaydederek talebin sürdüğünü gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, 120 dolar eşiğinin üzerine yeniden çıkarak kısa vadede güç kazandı. SOL fiyatı son 24 saatte yüzde 3,53 artışla 120,38 dolara ulaştı. Gün içi işlem aralığı ise 115,92 dolar ile 122,75 dolar arasında gerçekleşti. Son yükselişte hem kısa vadeli teknik görünümün hem de daha geniş fiyat yapısının iyileştiği görülüyor.

İçindekiler
1 Kısa vadeli görünüm güçlendi
2 121,66 dolar bölgesi kritik direnç olarak öne çıktı
3 146 dolar seviyesi yeniden izleniyor
4 Ekosistem tarafında da destekleyici gelişmeler var

Kısa vadeli görünüm güçlendi

SOL, 7 günlük ve 30 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkarak kısa vadeli eğilimde toparlanma sinyali verdi. 10x Research tarafından paylaşılan grafiklerde fiyatın 121 dolar civarında seyrettiği, iki ortalamanın da yaz aylarındaki diplerin ardından yukarı yöneldiği görülüyor. Kısa vadeli ortalamanın daha uzun vadeli eğilimin üzerine çıkması, alıcıların yeniden ağırlık kazandığına işaret ediyor.

10x Research verileri, Solana fiyatının hem 7 günlük hem de 30 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığını ve kısa vadeli ivmenin iyileştiğini gösteriyor.

Bu yapının korunması için SOL fiyatının olası geri çekilmelerde yükselen ortalamaların üzerinde kalması önem taşıyor. Aksi halde ivme zayıflayabilir ve son kırılmanın gücü tartışmalı hale gelebilir.

121,66 dolar bölgesi kritik direnç olarak öne çıktı

Haftalık görünümde 121,66 dolar seviyesi belirleyici bir eşik olarak öne çıkıyor. Altcoin Sherpa, bu bölgenin geçmişte hem destek hem de direnç olarak çalıştığını vurguluyor. SOL fiyatı daha önce benzer tarihi alanları geri aldıktan sonra güçlü yükselişler üretmişti. Bu nedenle 121 ile 122 dolar bandı üzerindeki haftalık kapanışlar, teknik açıdan daha güçlü bir teyit sağlayabilir.

Altcoin Sherpa, 121,66 dolar çevresindeki yatay alanın önceki döngülerde önemli bir destek ve direnç bölgesi olarak çalıştığına dikkat çekiyor.

Bu seviyenin aşılması halinde bir sonraki ana direnç 144,80 dolar civarında bulunuyor. Buna karşılık mevcut bölgenin geçilememesi, fiyatın bir süre yatay seyretmesine ya da son kırılma alanını yeniden test etmesine yol açabilir.

146 dolar seviyesi yeniden izleniyor

Günlük grafiklerde daha geniş toparlanma senaryosunda 146,14 dolar bölgesi öne çıkıyor. Pentoshi, SOL’un 70 ile 80 dolar aralığında oluşturduğu tabanın ardından kademeli biçimde yükseldiğini ve şimdi daha büyük bir direnç alanına yaklaştığını değerlendiriyor. Fiyatın 115 ile 120 dolar bandı üzerinde kalması, önce 130 ve 140 dolar seviyelerini, ardından 146 dolar bölgesini gündeme getirebilir.

Bununla birlikte dört saatlik grafikte yükseliş hızının yavaşladığına işaret eden bazı uyarılar da bulunuyor. Analist Wick, fiyat direnç bölgesine yaklaşırken momentum göstergesinde negatif uyumsuzluk geliştiğini aktarıyor. Bu görünüm kesinleşmiş değil ancak kısa vadede soluklanma ya da sınırlı bir geri çekilme olasılığını artırabilir.

Ekosistem tarafında da destekleyici gelişmeler var

Teknik toparlanmaya Solana ekosistemindeki gelişmeler de eşlik ediyor. ABD’deki spot Solana ETF’leri 12 hafta üst üste net giriş kaydetti. Bu tablo, daha geniş piyasa belirsizliğine rağmen yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca Solana ağı üzerinde tokenlaştırılmış hisse senedi faaliyetinin büyümesi de ağın gerçek dünya varlıkları alanındaki kullanımını destekliyor.

Mini sözlük: Alpenglow, Solana için geliştirilen yeni bir uzlaşma protokolü olarak anılıyor. Uzlaşma protokolleri, ağdaki işlemlerin hangi kurallarla doğrulandığını belirleyen temel yapıyı ifade eder.

Alpenglow adlı yeni uzlaşma protokolünde test ağa doğru ilerleme sağlandığı yönündeki bilgiler de piyasa algısını destekliyor. Bu gelişmeler fiyat artışını tek başına garanti etmese de, mevcut teknik toparlanmaya daha güçlü bir temel zemin sunuyor. Aşağı yönde ise 115 doların altı kısa vadede ilk risk alanı olarak izleniyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde 110 ile 108 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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