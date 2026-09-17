Bitcoin, Solana ve XRP kritik destek seviyelerinde tutunmaya çalışıyor

Kripto para piyasasında kısa vadeli görünüm zayıflarken Bitcoin, Solana, XRP ve Tron için teknik açıdan kritik bölgeler öne çıktı. Fiyat hareketleri, ağustos ayında görülen güçlü yükselişlerin ardından ivme kaybına işaret ederken, bazı varlıklarda destek seviyelerinin korunup korunamayacağı yakından izleniyor.

Solana’da 96 dolar eşiği öne çıktı

Solana, ağustostaki sert yükselişin ardından ilk ciddi sınavını veriyor. Yaklaşık 75 dolardan başlayıp 110 doların üzerine taşınan hareket sonrasında SOL fiyatı 97 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, ana hareketli ortalamaların üzerinde kalsa da kısa vadeli zirvesinin belirgin biçimde altında bulunuyor.

Kısa vadede temel sorun, yükseliş denemelerinin giderek zayıflaması oldu. SOL, 102 ile 104 dolar aralığını aşmakta zorlandı; sonrasındaki tepki hareketleri de 106 ile 110 dolar bandına doğru daha cılız kaldı.

Solana için 96 ile 98 dolar bölgesi kısa vadede belirleyici konuma geldi; bu alanın altına kalıcı sarkma yaşanması halinde 92 ile 93 dolar bandı yeni destek alanı olarak öne çıkıyor.

Son düşüşle birlikte fiyatın 98 dolar çevresindeki kısa vadeli ortalamanın altına inmesi, 96 ile 98 dolar bölgesini daha da önemli hale getirdi. 96 doların altına kalıcı bir geçiş yaşanırsa düzeltmenin 92 ile 93 dolara kadar sürmesi gündeme gelebilir. Bu bölgenin altında ise 88 ile 90 dolar aralığı bir sonraki destek olarak izleniyor.

Göreceli güç endeksi de 50 seviyesinin üzerindeki seyrin ardından 40’lı seviyelerin ortasına geriledi. Bu tablo, aşırı satıştan çok ivme kaybına işaret ediyor. Yukarı yönde ise önce 100 doların, ardından 104 doların geri alınması kısa vadeli yapıyı toparlayabilir. 110 dolar seviyesi ise daha güçlü bir devam sinyali için ana eşik olmaya devam ediyor.

XRP’de teknik görünüm daha sert bozuldu

XRP tarafında zayıflama daha belirgin bir görünüm sergiliyor. 1,40 ile 1,45 dolar arasındaki sıkışma alanından aşağı yönlü çıkan fiyat, 1,27 dolar civarına çekildi. Son günlük mum, hem yatay destek hem de uzun vadeli ortalama açısından önem taşıyan 1,35 dolar seviyesinin altına inilmesine neden oldu.

Satış hacmindeki artış da bu hareketin sıradan gün içi dalgalanma olarak görülmesini zorlaştırdı. XRP şu anda 1,25 ile 1,28 dolar aralığında yeni bir destek kümesini test ediyor. Bu alan korunursa tepki alımı görülebilir; ancak ilk güçlü direnç, daha önce destek olarak çalışan 1,34 ile 1,35 dolar bandında bulunuyor.

XRP’de 1,25 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde 1,20 dolar ve ardından 1,15 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Göreceli güç endeksinin 50 seviyesinin altına sarkması da momentum kaybını destekliyor. 1,35 doların yeniden aşılması, kısa vadede oluşan teknik hasarın önemli bölümünü dengeleyebilir. Buna karşılık 1,25 doların net biçimde kırılması durumunda aşağı yönlü baskı artabilir.

Bitcoin ve Tron’da izlenen seviyeler

Bitcoin, ağustos sonrası toparlanma yapısını korusa da kısa vadede güç kaybediyor. 78.000 dolar bölgesinden gelen son reddin ardından fiyat 75.600 dolar civarına çekildi. Eylül başında 81.000 doların üzeri görüldükten sonra alıcıların o zirveyi yeniden test edememesi, teknik görünümde öne çıkan başlıca unsur oldu.

Satış hacmindeki yükseliş ve göreceli güç endeksinin 50 seviyesinin altına gerilemesi, son düşüşün yakından izlenmesine neden oluyor. 75.000 doların altına sarkılması halinde 71.500 ile 73.500 dolar aralığı ana destek kümesi olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 77.000 ile 78.000 dolar bandının geri alınması gerekiyor. Bunun üzerinde 80.000 ile 81.500 dolar aralığı ana direnç bölgesi konumunda.

Tron ise diğer büyük varlıklardan farklı olarak sert bir ivme kaybı yerine sıkışma görünümü sergiliyor. Fiyat 0.333 ile 0.335 dolar bandında hareket ederken, 0.325 ile 0.330 dolar aralığı yapıyı destekleyen bölge olarak izleniyor. Yukarı yönde 0.340 doların aşılması ilk olumlu sinyal sayılabilir. 0.345 doların üzeri ise 0.350 dolara giden yolu yeniden açabilir.