Bitcoin 76.000 dolarda sert satışla frenlendi, kâr realizasyonunda rekor

Haziran ayı boyunca yükselişini sürdüren Bitcoin’de sert fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Ay başından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kazanan kripto para, 75.000 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra yükselişinde ivme kaybetti. Özellikle ABD borsalarında yeni zirvelere ulaşılmasına rağmen Bitcoin’deki bu duraksama, piyasada farklı etkenlerin devreye girdiğine işaret ediyor.

On-chain veriler ve güçlü kâr satışları

Blokzincir üzerindeki hareketleri izleyen göstergeler, son ralliyi fırsat bilen yatırımcıların kâr satışlarına yöneldiğini ortaya koyuyor. ‘Gerçekleşen kâr/zarar’ olarak adlandırılan gösterge, taşınan coin’lerin el değiştirdiği andaki değeriyle son hareketindeki fiyatı karşılaştırarak, yatırımcıların plase ettikleri kazanç veya zararı hesaplıyor. Analizlerde, bu göstergenin 30 günlük üssel hareketli ortalamasının 1,16 seviyesinde olduğu görülüyor. Bu seviye, piyasanın güçlü şekilde realize etmeye yöneldiğine, yani yatırımcıların ellerindeki varlıkların bir kısmını satıp kârı kasaya aktardığına işaret ediyor.

Raporda, “Kâr satışlarının arttığı, 30 günlük üssel hareketli ortalamanın 1,16’da bulunduğu ve yatırımcıların yükselişi fırsata çevirdiği belirtiliyor. Piyasanın bu arzı absorbe edebilmesi için Bitcoin’in sürdürülebilir şekilde 78.100 dolar üzerine çıkması gerekecek.” ifadelerine yer veriliyor.

Salı günü, Bitcoin’in kısa süreyle 76.000 doları test ettiği zaman diliminde, 1,14 milyar dolar seviyesine ulaşan gerçekleşmiş kâr ile bu yılki en yüksek satışlardan biri gerçekleşti. Bu rakam, mevcut fiyat seviyelerinde yatırımcıların önemli kısmının satış eğilimine geçtiğini gösteriyor.

Piyasa talebi ve borsa ayrışması

On-chain göstergelerin işaret ettiği kâr satışına karşın, yatırımcı hareketlerinin hepsinin doğrudan satış anlamına gelmediği de vurgulanıyor. Söz konusu kârlar, fonların cüzdanlar ya da borsalar arasında yer değiştirmesiyle de oluşabiliyor. Ancak mevcut tablo, fiyat hareketlerinde yaşanan ivme kaybını ve satış baskısı artışını destekler nitelikte.

Spot piyasadaki talep dağılımı da dikkat çekiyor. Glassnode verilerine göre, alıcı iştahı özellikle Binance üzerinde yoğunlaşırken, Coinbase ve diğer platformlarda bu seviyeye ulaşmıyor. Bu ayrışma, toplu alım ilgisinin bazı borsalarda öne çıktığını, ancak piyasanın geneline yayılmadığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra, piyasadaki talep ve teklif dengesini izleyen ‘kümülatif hacim delta’ göstergesi de, likidite arayışının ağırlıkla belirli platformlarda toplandığını doğruluyor.

Temkinli havada türev piyasası sinyalleri

Yatırımcı duyarlılığında ise kararsızlık öne çıkıyor. Hindistan merkezli ve Financial Intelligence Unit’e (FIU) kayıtlı borsa Giottus’un CEO’su Vikram Subburaj, son gelişmeleri değerlendirirken risk iştahının tam anlamıyla geri dönmediğini bildirdi. Subburaj, fonlama oranlarının halâ hafif negatif seyretmesi ve zincir üstü hareketlerin yavaşlamasını piyasada konsolidasyonun devam ettiğine delil olarak gösterdi.

Subburaj, “Fonlama oranları negatif, trader’lar temkinli ve uzun pozisyonlar henüz ağırlık kazanmış değil. On-chain aktivitelerdeki durağanlık, piyasadaki soğuma ve konsolidasyonun sürdüğünü düşündürüyor.” şeklinde konuşuyor.

Türev piyasada da satış baskısının izi sürülüyor. Deribit’te tüm vadelerde put opsiyonlarına eğilim güçlü şekilde devam ediyor. Bu ise yatırımcıların aşağı yönlü riskten korunma eğilimlerinin sürdüğüne işaret ediyor. Sonuç olarak, devam eden kâr satışları, spot piyasadaki bölgesel talepler ve türevlerdeki temkinli pozisyonlanma, alıcıların arzı karşılamakta hala tam olarak baskın olamadığını gösteriyor.