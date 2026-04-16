Kore Maliye Bakanlığı’ndan blockchain tabanlı harcama dönemi başlıyor

Güney Kore Maliye Bakanlığı, kamu görevleriyle ilgili harcamaların yönetilmesi için blockchain tabanlı depozito tokenları üzerinde pilot bir proje başlatıyor. Bakanlık, bu adımla resmi giderlerin yönetiminde blockchain’in şeffaflığından yararlanmayı hedeflediğini açıkladı.

Resmi giderlerde yeni dönem

Şu anda ülke genelinde kamu kurumları, resmi işlerde oluşan harcamaları kredi ya da banka kartları üzerinden yapıyor. Ancak bu kartlarla mesai saatleri dışında ya da hafta sonu gerçekleşen ödemeler için ekstra raporlama ve denetim süreçleri gerekiyor. Söz konusu durum ise bürokratik yük oluşturuyor.

Pilot uygulamada, depozito tokenları ile ödemelerin önceden belirlenen zamanlarda ve belirli harcama kategorilerinde sınırlandırılması sağlanacak. Yetkililere göre blockchain teknolojisinin sunduğu bu altyapı sayesinde hem süreç şeffaflaşacak hem de denetim kolaylaşacak.

Blockchain ile maliyet ve denetim avantajı

Yeni projede aracısız ödeme altyapısında ücret yükünün azalacağı, küçük işletmelerin de ödemelerden aldığı komisyonların düşürüleceği belirtiliyor. Bu yenilikle, harcamalar gerçek zamanlı takip edilecek ve iş süreçlerinin hızlanması bekleniyor.

“Depozito tokenlarıyla yapılan işlemlerde, kullanım zamanları ve izin verilen harcama kalemleri önceden tanımlanabiliyor; bu da genel şeffaflığı ciddi oranda artırıyor. Ayrıca, aracı olmadan yapılan ödemeler küçük işletmelerin ücret yükünü hafifletiyor.”

Projeye operatör seçimiyle başlanacak ve ilgili kamu kuruluşlarıyla iş birliği içinde pilot uygulamanın kapsamı belirlenecek. Tam uygulamanın yılın son çeyreğinde özellikle Sejong-si şehrinde devreye alınması planlanıyor. Sejong-si, Güney Kore’nin idari merkezlerinden biri ve birçok kamu projesinin deneme alanı olarak seçiliyor.

Yasal zeminde hazırlıklar sürüyor

Bakanlık, yeni sistem başarılı olursa bu uygulamanın devletin diğer iş alanlarına yayılması ihtimalini değerlendirdiğini bildirdi. Ayrıca, bu adım regülasyonların daha esnek şekilde test edilmesine imkan sağlayan ‘regülasyon alanı’ kapsamında yürütülen ilk münhasır proje olarak öne çıkıyor.

Bunun dışında geçen ay, Maliye Bakanlığı, İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı ile iş birliği yaparak elektrikli araç şarj istasyonlarına depozito tokenları ile teşvik ödemesi üzerine bir başka pilot başlatmıştı. Yani, depozito tokenları Kamunun dijital dönüşümünde çeşitli alanlarda test edilmeye başlandı.

Öte yandan Güney Kore, yerel kripto para sektörünü düzenleyecek olan Dijital Varlık Temel Yasası’nı da hazırlıyor. Bu yasa; stabilcoin’ler, gerçek dünyadaki varlıkların tokenlaştırılması ve kripto piyasasında işlem gören fonlar gibi alanlarda kapsamlı kuralları içerecek. İlk etapta 2025 sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan yasa için, iktidardaki Demokrat Partisi, 3 Haziran’daki yerel seçimlerin ardından yasal tartışmaları hızlandıracaklarını bugün duyurdu.