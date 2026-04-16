Bitcoin 76.800 dolar direncinde büyük satış baskısı: Kurumsal talep ve balina hareketi çarpıştı

Kripto para piyasalarının en çok takip edilen varlığı Bitcoin, 75.000 dolara yaklaşırken arzda önemli bir artışla karşı karşıya bulunuyor. Uzmanlara göre bu yükselişte spekülatif dalgalanmanın aksine daha çok makroekonomik akımlar etkili oldu. ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine bu ay düzenli bir şekilde para girişi gerçekleşti. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin ardından ise yalnızca bir seansta yaklaşık 240 milyon dolarlık giriş yaşandığı belirtildi.

Arz baskısı kritik seviyede artıyor

Bitcoin’in yaklaşık 71.000 dolardan başlayıp 75.000 dolar bandını geçici olarak test ettiği bu yükselişte, düzeltici satışların temel nedeni olarak on-chain veriler öne çıkıyor. Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant’ın verilerine göre, fiyat 76.800 dolara yaklaştıkça kısa vadeli yatırımcıların maliyetine ulaşılmış oluyor; bu da pozisyonları başa baş kapatmak isteyen trader’ların satışlarını hızlandırıyor.

CryptoQuant’ın paylaştığına göre, bu seviye Ocak ayında da benzer biçimde direnç oluşturmuştu ve fiyat sonrasında hızlı bir şekilde 60.000 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti.

Enflux piyasa yapıcılarından gelen bilgilere göre, ETF’lerdeki güçlü talep ve makro gelişmelere rağmen piyasadaki likiditenin büyük ölçüde hızla el değiştirdiği gözleniyor.

Balinaların role etkisi ve büyük transferler

Son verilere bakıldığında, borsalara saatlik bazda yaklaşık 11.000 adet Bitcoin gönderildiği görülüyor; bu rakam geçtiğimiz Aralık’tan bu yana kaydedilen en yüksek seviye. Yine aynı dönemde, yapılan transferlerin ortalama büyüklüğü de 2,25 BTC’ye çıkarak yılın en büyük değerlerinden biri oldu.

CryptoQuant, toplam borsa girişlerinde büyük transferlerin payının birkaç gün içinde yüzde 10’dan yüzde 40’ın üzerine çıktığını vurguladı. Bu durum, daha çok büyük yatırımcıların yani balinaların satış tarafında baskı oluşturduğunu gösteriyor.

“Veriler, uzun vadeli yatırımcıların sahip oldukları Bitcoin’i borsalara yönlendirirken, kurumsal talebin ise ETF’ler aracılığıyla piyasadaki bu satışları karşılamaya çalıştığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda, iki grup arasındaki bu geçişin son dönemde daha görünür olduğu belirtiliyor.”

Fiyat istikrarı için mücadele sürüyor

Piyasanın bir tarafında ETF’lere istikrarlı bir şekilde devam eden talep, diğer tarafta ise fiyat yükseldikçe satış yapan büyük yatırımcılar yer alıyor. Her iki cepheden gelen bu hareketlilik, Bitcoin’in fiyatında bir denge kurmaya çalışırken dalgalanmaların hızını da artırdı.

Uzun vadeli sahiplerden yeni alıcılara geçen kripto paralar, borsalardaki işlem akışlarında net şekilde görülüyor. Bu dönüşüm, Bitcoin’in yakın dönemde 75.000 ila 76.000 dolar arasında sıkışmasının temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki süreçte, fiyatın 76.800 dolar üzerini kalıcı olarak aşabilmesi için yeni talebin artan satış baskısını tamamen karşılaması gerekecek. Aksi durumda, CryptoQuant’ın analizlerine göre fiyatlarda tekrar 71.000 dolar bandına doğru bir düzeltme yaşanabilir.