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Kıdemli Kripto Analisti: Nisan Ayında BTC Burada Olacak! Bitcoin Beklentisini Açıkladı!

Nisan ayında Bitcoin (BTC) kaç dolar olur? ünlü kripto para analistinin tahmini ne? Bitcoin'in geleceği ve daha fazlası.
22:15
14 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi bugün 9 ayın ardından yatırımcılara güzel bir sürpriz yaptı. Fiyat 26.000 doları aştı. Ancak yazı hazırlandığı sırada 26.400 dolar testinin ardından fiyatın destek bölgesine geri çekildiğini görüyoruz. BTC fiyatı 25.300 dolar bölgesinin üstünde bulunuyor. Peki kıdemli kripto analisti BTC için kaç doları hedefliyor?

Kıdemli Analist Bitcoin Yorumu

Kaleo takma adıyla bilinen ve önceki birçok büyük fiyat hareketini başarıyla tahmin eden isim bugün yarım milyondan fazla yatırımcıya seslendi. Kaleo Bitcoin’in muhtemelen daha fazla yükselmek üzere olduğunu ve çapraz direncini 27.000 dolarda test edeceğini söylüyor. Bu noktada, Bitcoin daha da yükselmeden önce geçici bir yeniden test öngörüyor. Nitekim yazı hazırlandığı sırada beklediği test fiyat belirttiği hedef ulaşmadan başladı.

“Bu hareketin, çok fazla bir geri çekilme görmeden önce 27.000 dolara yakın bu aralığın üst çapraz direncine göndermeye devam etmesini bekliyorum.”

Nisan Ayı Bitcoin Tahmini

Analistin grafiğine göre Nisan ayında Bitcoin fiyatının 40.000 doları görmesi gerekiyor. Bu da mevcut değerinden kabaca %54 oranında artması anlamına gelir. Bitcoin, geçen hafta 19.000 dolar bölgesine düştükten sonra 26.300 doları aşarak ciddi bir kazanım elde etti. Bunda Fed’in gevşeyeceğine dair artan aşırı iyimserliğin de payı büyük. Kaleo, Bitcoin’in fiyat hareketinin, kral kriptonun yeni yüksek aralıklara girdiği Şubat ortasındaki ralliye benzediğini söylüyor.

“Mevcut fiyat hareketi yeni tepeler oluşturan Şubat ortası rallisini inanılmaz derecede anımsatıyor.”

Kaleo, yatırımcıları 14 Mart sabahı açıklanacak olan ve genellikle Federal Rezerv‘in enflasyonu aşağı çekmek için şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceğinin bir göstergesi olarak yorumlanan son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle ilgili fiyat oynaklığı konusunda uyarmıştı.

“Her iki durumda da – yarınki TÜFE baskısına giderken hala temkinli davranıyorum. Fiyatların daha da yükselmesini bekliyorum – ancak bunun yanında tipik aşırı oynaklığın da yaşanmasını bekliyorum.”

Enflasyonda soğuma işaretleri gösteren TÜFE verilerinin açıklanmasıyla Kaleo fiyat tahminini yineledi.

“YENI ARALIK ZIRVELERI ILE DOĞRUDAN DIRENCE. ÇOK KÖTÜ DEĞİL.”

Kale ayrıca yatırımcıları, altcoinlerin 2023’te Bitcoin‘den daha iyi performans gösterme ihtimalinin düşük olduğu ve insanların yanlış olduğu kanıtlandıktan sonra bile eski yatırım kararlarına irrasyonel bir şekilde bağlı kalma eğilimini sürdürdüğünü söyledi.

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