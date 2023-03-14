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Uzun süredir bekleniyordu ve önemli bir kilometre taşı artık geride bırakıldı. Peki Filecoin yükseltmesi ne anlama geliyor. Bu güncellemenin ardından Filecoin ekosisteminde neler değişecek? Son atılan adıma dair bilmeniz gereken tüm detaylar ve bundan sonrasına dair beklentileri ele alıyoruz. Filecoin Virtual Machine (FVM) nedir ve neden ihtiyaç duyuldu?

Filecoin Neden Yükseliyor?

FIL Coin fiyatı bugün Bitcoin cephesindeki yükselişin yanı sıra FVM yükseltmesinin de etkisiyle %10’un üzerinde artış gördü. FVM bugün saat 18:14’te yayına alındı. Artık Filecoin ağı artık FVM aracılığıyla akıllı sözleşmeleri ve kullanıcı programlanabilirliğini destekleyerek açık veri ekonomisinin potansiyelini ortaya çıkarabilecek. Bu lansman, Filecoin’in veri ekonomisinin üç temel koluna (depolama, bilgi işlem ve içerik dağıtımı) açık erişim ve kamusal doğrulanabilirlik getirmeyi amaçlayan daha geniş yol haritasında önemli bir dönüm noktasıdır.

Filecoin ekibi son gelişmeyi şöyle yorumladı;

“Telefonlar “akıllı” hale geldiğinde, uygulama yazma ve yükleme yeteneği bu cihazları önceden yüklenmiş yeteneklerinin çok ötesine taşıdı. Yaratıcılığın ve kontrolün önünün açılması akıllı telefonların dünyaya hükmetmesini sağladı. Aynı şekilde FVM de geliştiricilerin verilerin açık pazarlarda nereye, ne zaman ve nasıl yerleştirileceğini, yönetileceğini ve paraya dönüştürüleceğini düzenlemelerine olanak tanıyor. FVM’nin lansmanı, dünyanın en büyük merkezi olmayan depolama ağına büyük ölçekli hesaplama ve web ölçekli uygulamaları güçlendirme yeteneği getirmeyi amaçlayan Filecoin Ana Planındaki son adımı başlatıyor. Ayrıca FVM’nin piyasaya sürülmesi, Filecoin’in açık veri ekonomisini güçlendirmeye benzersiz bir şekilde hazır layer1 blockchain olarak konumunu sağlamlaştırıyor. Önde gelen birçok web3 projesi, hizmetlerini yükseltmek için FVM’yi kullanmayı, desteklemeyi veya onunla entegre olmayı planladıklarını açıkladı.”

Filecoin Geleceği

FVM yalnızca daha esnek, erişilebilir ve merkezi olmayan bir bulutu yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından binlerce geliştirici, depolama sağlayıcısı, girişimci ve diğer ağ katılımcıları için veri ekonomisine bireysel katkıları daha önce hayal edilemeyen şekillerde sahiplenme ve ödüllendirme fırsatları da sunuyor. Örneğin, belirli sanatçıların tarzında görüntüler üreten komut tabanlı bir yapay zeka aracı olan Waterlily, orijinal yapay zeka eğitim verilerinin yaratıcısını doğrudan ödüllendirmek için tokenler kullanıyor.

Waterlily, geçtiğimiz birkaç ay boyunca test ağlarında deneyler yaptıktan sonra FVM destekli ürün ve hizmetlerini Filecoin ana ağında başlattı. Filecoin ekibi Waterlily gibi yaklaşık 150 farklı geliştirici ekibinin daha ana ağda projelerini başlattığını yazdı. FVM ile artık Ethereum Sanal Makinesinde çalışan uygulamalar direkt olarak Filecoin ağında da çalıştırılabilecek. Herhangi bir ekstra kod derlemesi gerektirmeden çalışacak uygulama Filecoin ekosisteminin hızla büyümesini sağlayabilir.