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Piyasalarda adından sıkça bahsettiren ekonomist Alex Krüger, kripto para piyasalarında hafta boyunca yaşanan hareketlilik devam ederken Bitcoin (BTC) için güçlü bir makro yükseliş düzenine dikkat çekti.

Bitcoin’de Görülen Nadir Grafik!

Twitter üzerinden takipçilerine gönderdiği ileti dizisinde ekonomist Alex Krüger, piyasa değerine göre en iyi kripto para birimi adına bundan daha mükemmel bir fiyat hareketinin hayal edilemeyeceğini ileri sürdü. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

CZ (Changpeng Zhao) bu grafiği çizdiyse, o zaman Bitcoin tarihindeki en iyi ressamlardan biri olmalı. Çünkü grafikler nadiren bundan daha mükemmel bir yükseliş elde edebilirdi.

Analist BTC’nin mevcut piyasa yapısının, yeşile dönen daha uzun vadeli göstergeler, 200 günlük hareketli ortalamadan klasik bir sıçrama ve mevcut direncin hemen üzerinde işlem görmesi dahil olmak üzere, yükseliş eğilimini tersine çevirmesinin olası sekiz nedenini sıraladı. Alex Kruger açıklamalarında şunları söyledi:

Aylarca süren konsolidasyon, momentum göstergelerinin hareketleri, maksimum tarihsel hacme sahip bir dip, çok yüksek hacimde daha yüksek dip ve Daha da yüksek hacimde mum kapama, 200 dma’dan sekme. Son olarak aralığın tepesi 200 wma ile çakışıyor.

BTC’de Fed Etkisi!

Bununla birlikte Alex Krüger, Federal Rezerv’in faiz oranlarıyla ilgili merakla beklenen kararının muhtemelen Bitcoin’in trend yönünü seçmesine neden olan katalizör olacağını ileri sürdü. Analist açıklamalarında şunları vurguladı:

Fed yönü belirlemeli. Grafik, en az dirençli yolu gösteriyor.

Yakından takip edilen analist, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon ve faiz oranları gibi makro faktörlerin kripto para gibi riskli varlıklar için daha elverişli hale geleceğini öngörüyor. Alex Kruger açıklamalarında son olarak şunları söyledi: