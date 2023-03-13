Okuma Süresi: 2 Dakika

Tüm altcoinler bugün yüzde 10 ve üzerinde kazanç yaşadı. Bitcoin ise Ocak ve Şubat rallilerini andıran bir hareket yaptı. Böyle üst üste üç ay agresif alımlarla fiyatın %15’in üzerinde arttığını gördük. Bu yatırımcılar için heyecan verici çünkü Signature ve Silvergate Bank iflaslarının ardından ABD bölgesinde kriptoya baskı önemli ölçüde arttı. Ancak sevinmek için erken.

FIL Coin Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasalarının geneliyle alakalı çok fazla değerlendirme yapıyoruz bugün FIL Coin özelindeki itici güçten bahsedelim. Yazı hazırlandığı sırada FIL Coin yaklaşık %30 artışla 6,3 dolar seviyesinde bulunuyor. Dahası Bitcoin 24.000 dolar bölgesinde alıcı bulmaya devam ediyor. Günün en iyi performans gösteren altcoinlerinden biri olan FIL Coin hakkında Mart ayı için bir uyarıyı 12 gün önce yayınlamıştık. Bugün gelen yükselişin ana sebebi USDC’nin de-pegging’inden bu yana kripto piyasasındaki iyileşen duyarlılığa atfedilebilirken, yakında piyasaya sürülecek olan Filecoin Virtual Machine (FVM) etrafındaki heyecan da göz ardı edilmemeli.

Filecoin’in ekosistemine göre FVM, Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu akıllı sözleşmelerin ağ üzerinde çalıştırılması için gerekli altyapıyı sağlayacak. Geliştiricilerin mevcut EVM tabanlı akıllı sözleşmeleri doğrudan FVM’ye taşıyabilecek olması Filecoin ekosistemi için son derece pozitif bir gelişme.

FIL Coin (FIL)

Binance, yükseltmeyle alakalı desteğini açıkladı. Ağ yükseltmesi başlamadan 45 dakika önce FIL Coin yatırma/çekme işlemleri askıya alınacak ve olası mağduriyetlerin önüne geçilecek. Ancak Token Terminal’e göre, Filecoin‘in geliştirme faaliyeti 16 Şubat’ta üç ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra istikrarlı bir şekilde düştü. Dolayısıyla, proje topluluğu bu gidişata karşı dikkatli olmalıdır. Bununla birlikte, işlem hacmindeki artış sayesinde, kullanıcılar tarafından ödenen toplam işlem ücretleri iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Buna haftalık %37’lik bir büyüme oranı eşlik etti.

Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde önemli ölçüde düşen sosyal hacimdeki iyileşme FIL Coin yatırımcılarına umut veriyor. Vadeli işlemler cephesinde de long yönlü pozisyonlar ağır basıyor. Yarın gerçekleşmesi beklenen ağ yükseltmesinin fiyat artışına yakıt olması muhtemel. Ancak bu tarz önemli yükseltmelerde coşku azaldıktan sonra fiyatın aynı hızda düştüğünü birkaç kez gördük ve Bitcoin henüz sağlam bir destek oluşturmuş değil. Önümüzdeki saatlerde yatırımcılar can yakan volatiliteye hazırlıklı olmalıdır.