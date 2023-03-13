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Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler analist iddialı tahminlerde bulundu ve kanıtlarım var dedi. Bitcoin son derece hızlı biçimde 24.000 doları aştı ve altcoinlerin çoğunda çift haneli kazançlar görüyoruz. ABD piyasalarının negatif açılışına rağmen gelen bu ralli yatırımcıları şüpheye düşürse de herkes halinden memnun görünüyor.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 24.500 doları test ederek short devasa short pozisyonları tasfiye etti ve günlü işlem hacmi 100 milyar doları tekrar aştı. Kripto paraların kümülatif değeri tekrar 1 trilyon doların üzerinde. Altcoinlerin çoğu yeşile döndü ve çift haneli kazanç yakalamayan az sayıda kripto para var. Fed’in tüm bu olanlardan sonra yumuşayacağını düşünenler alım yönlü pozisyonlarını artırıyor. Ancak bir sorun var, fiyatın bu denli hızlı yükseliyor olması sert düşüşün habercisi olabilir. Eğer fiyat son kez düşmediyse ve boğa sezonu başlamadıysa kısa vadeli zaman diliminde şişen RSI gevşeyecektir. Diğer taraftan haber odaklı gelişen fiyatın tersine dönme ihtimali de genelde yüksek oluyor.

Kripto para yatırımcılarının son birkaç saatte gördükleri kar azımsanacak gibi değil. Ancak yüksek volatilite her zaman kazanç getirmiyor.

Bitcoin (BTC) Uzman Yorumu

Yeni bir video güncellemesinde, önde gelen kripto analisti Benjamin Cowen piyasa değerine göre en yüksek kripto varlığının, bir sonraki kripto boğa piyasasını görmeden önce hala 10.000-12.000 dolar aralığına düşme potansiyeli olduğunu söylüyor. Analizini bir dizi teknik, on-chain ve duyarlılığa dayalı göstergeye dayandıran Cowen, BTC‘nin, tıpkı Bitcoin’in geçen yıl Haziran ayında 18.000 doların altına düştükten sonra yeni bir taban oluşturması gibi, potansiyel olarak başka bir dip yapabilecek konumda olduğunu söylüyor.

“Bitcoin’in daha da düşebileceğini gösteren yeterince kanıt var, bu nedenle bu potansiyel sonuca karşı açık fikirli olacağım, tıpkı birçok insanın Haziran’ın dip olduğunu söylediği yaz aylarında olduğu gibi. Pek çok insan o zamanlar Haziran’ı dip olarak adlandırıyordu ama öyle değildi, doğru.”

Cowen’a göre, Bitcoin‘in dibi, BTC’nin zirveden dip seviyeye düşüşünün her döngüde azaldığını öne süren bir kavram olan azalan kayıplar nedeniyle potansiyel olarak 10.000 dolar seviyesinde bile işlem görebilir.

Cowen, BTC’nin bir ayı piyasasına tanık olduğu son üç seferde, bir önceki zirvesinden en az %84 düştüğünü belirtiyor.

“10.000 ya da 12.000 dolara kadar inebilir ve yine de azalan kayıplar yaşayabiliriz. Zirveden %84 aşağı inmemiz için 10.000 doların altına inmemiz gerekiyor, yani bu seviyede hala biraz hareket alanınız var, daha düşük bir fiyata gitmek için hala biraz hareket alanınız var ve yine de teknik olarak kayıplar azalıyor. Nihayetinde, 2023’ün en hafif tabirle dalgalı bir yıl olacağını, yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığımız ve ister 15.000 ister daha düşük bir dip olsun, bir yerde bir dip bulmaya çalıştığımız ve sonra yavaş yavaş oradan çıktığımız bir toparlanma yılı olacağını düşünüyorum.”

Cowen, 2018’in sonlarından itibaren geçmiş verilere bakıldığında, Bitcoin’in dip noktasının Federal Rezerv’in terminal oranı ya da kurumun hedef olarak belirlediği nihai uzun vadeli faiz oranı ile ilişkili olma eğiliminde olduğunu belirtiyor.