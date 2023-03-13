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  •   Ünlü Bitcoin Boğası Milyarder ABD Bankacılık Krizini Değerlendirdi! Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Ünlü Bitcoin Boğası Milyarder ABD Bankacılık Krizini Değerlendirdi! Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Kripto para yatırımcılarını bundan sonra neler bekliyor? Ünlü Bitcoin boğası son yaşananları nasıl yorumluyor?
17:10
13 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının yakından tanıdığı Bitcoin (BTC) boğası son yaşanan bankacılık krizini değerlendirdi. Risk piyasalarındaki yatırımcılar kırılgan bankaların ön plana çıkmasıyla birlikte hisse senetlerinde bugün de düşüş bekliyor. Diğer taraftan borsa işleme açıldıktan kısa süre sonra birçok banka hissesindeki volatilite devre kesicileri harekete geçirdi. Peki ünlü Bitcoin boğası ne düşünüyor?

ABD Bankacılık Krizi ve Kripto

In the Know’un yeni bölümünde ARK Invest CEO’su Cathie Wood, Bitcoin ve en büyük altcoin Ethereum (ETH)’un son bankacılık krizinden etkilenmeden yoluna devam ettiğini söyledi. Ona göre Silvergate Bank ve Silicon Valley Bank’ın çöküşü kripto paralarda ciddi sonuçlar doğurmadı.

“Bitcoin blockchaini ve Ethereum hiçbir sorun yaşamadı. Hiçbir işlem kesintiye uğramadı. Kurallara dayalı olan akıllı sözleşmeler, bir marj çağrısı olduğunda – bir hisse senedi değer kaybettiğinde ya da bir şeyin değeri düştüğünde – otomatik bir marj çağrısı yapıyor.  Bu aşırı teminatlandırılmış sistemde otomatik olarak gerçekleşiyor… Bitcoin ve Ethereum ağlarında olan şey, kavram kanıtı olarak hizmet etmeleridir. Henüz durmadılar. Gerçekleşmesi gereken işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor ve ağın sağlığı hala çok güçlü.”

Wood ayrıca, insanların halka açık iki bankanın çöküşüne tanık olmasının kripto paraların geleceği için olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyor.

“Kısa vadeli sinyaller, biraz olumsuza dönmüş olabilir çünkü kripto genel olarak geleneksel dünyadaki likidite baskılarından muaf değildir, ancak dijital cüzdanları destekleyeceğine inandığımız bu merkezi olmayan ve şeffaflık fikri daha yeni bir kavram kanıtı haline geldi, daha merkezi varlıklar batıyor.”

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı negatif açılan ABD piyasalarının ardından bir düşüş yaşasa da tekrar 22.500 doların üzerine çıktı. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1 trilyon doların üzerinde bulunmaya devam ediyor. Fed’in krizin daha da büyümemesi için gevşemesini bekleyenler risk piyasalarında yükselişe neden oldu. Ancak geçtiğimiz hafta 2023 boyunca yapılan tüm girişleri nötr seviyeye çeken kurumsal çıkışları kripto para fonlarında gördük. Fed’in enflasyonla mücadele noktasında bu denli yol aldıktan sonra geri adım atmayacağını düşünenlerin sayısı da azımsanacak gibi değil.

Kripto maksimalistleri sürecin Bitcoin ve altcoinlerin lehine sonuçlanacağını düşünse de yarın gelecek enflasyon verisi ve Fed cephesinden gelecek açıklamaları beklemek olası sürprizlerde para kaybetmemek için iyi bir yol olabilir.

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