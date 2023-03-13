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CoinTürk olarak kripto para ekosistemi ile ilgili tüm gelişmeleri anlık olarak CoinMarketCap Topluluğunda paylaşıyoruz. Takipçilerimize özel sürpriz hediyeler için Coinmarketcap üzerinde bizi buraya tıklayarak takip edebilirsiniz. Hediye duyuruları için takipte kalın!

CoinTürk ailesi olarak 2014 yılından bu yana kripto para birimleri ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Aktif bir şekilde Twitter, Telegram ve Facebook kanallarından sizlerle son gelişmeleri ve haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Tüm bunlara ek olarak artık, kripto para ekosistemi ile ilgili gelişmeleri CoinMarketCap Topluluğu aracılığı ile de paylaşacağız.

CoinMarketCap (CMC), tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir kripto para izleme platformu olarak tanımlanabilir. CMC, şu anda 22.859 adet kripto para birimi ile ilgili tüm verileri paylaşmanın yanı sıra dünyadaki kripto para borsaları ile ilgili de bilgiler paylaşan bir platform. Ayrıca CMC sunduğu hizmet ile bir bilgi akışı da sunuyor ve CoinTürk olarak biz de bu platforma dahil olmuş durumdayız.

CMC ile bir yandan kripto para birimlerini, piyasayı, borsaları takip ederken diğer yandan CoinTürk sayfası aracılığı ile tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Böylece hem teknik hem temel anlamda daha doğru adımlar atmanız daha kolay hale gelebilir.