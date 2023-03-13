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Stablecoin TrueUSD‘nin (TUSD) ihraççısı Singapur merkezli Techteryx, Signature Bank’ın kapatılmasından etkilendiğini açıkladı. TrueUSD, nakit rezervlerinin bir kısmını Signature Bank’ta tuttuğunu ancak rezervlerinin tamamının ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından karşılanacağını belirtti.

Signature Bank’daki TUSD İşlemleri Durduruldu

TrueUSD’yi ihraççısı Singapur merkezli Techteryx, bugün Asya işlem saatinde yaptığı açıklamada, Signature Bank’taki kullanıcıları için basım ve itfanın duraklatıldığını ancak bankacılık ağının geri kalanında etkilenmeden devam ettiğini söyledi.

Techteryx, yaptığı açıklamada “ABD yönetimi, Signature Bank’ın kapatıldığını ve bankada tutulan fonların tamamının kurtulacağını açıkladı. Sonuç olarak TrueUSD, Signature Bank az sayıdaki kullanıcımız için TUSD basımının ve itfasının duraksamasına neden oldu. Bankacılık ağımızın geri kalanında para basımı ve itfası etkilenmeden devam etmektedir.” denildi.

Stabilcoin ihraççısı 2022’nin Aralık ayında yayımladığı bir raporda nakit rezervlerini ABD, Hong Kong ve Bahamalar’daki çeşitli saklama kurumlarına dağıttığını açıklamıştı.

Şu anda TrueUSD’nin piyasa değeri 2 milyar doların biraz üstünde. Kripto veri platformu Nansen.ai’den alınan veriler, Binance’in 428 milyon dolarla en büyük TrueUSD varlığına sahip kripto para borsası olduğunu gösteriyor. Şu an için ABD doları sabitini kaybettiği görülen TrueUSD’nin 0,9973 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

Coinbase ve Paxos da Nakit Rezervlerinin Bir Kısmını Signature Bank’da Tutuyordu

Öte yandan ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, nakit rezervinden 240 milyon doları Signature Bank’da tuttuğunu ancak diğer bankacılık ortakları aracılığıyla işlemleri gerçekleştirebildiğini açıkladı. Paxos ise Signature Bank’ta 250 milyon doları olduğunu açıkladı, ancak FDIC sigorta limitlerini aşan mevduatları için özel sigortası bulunduğunu da ekledi.

Piyasa analistleri ve uzmanları stablecoin’lerin üzerindeki olumsuz havanın kripto para piyasasını baskılamaya devam edebileceğinin altını çizerek kripto para yatırımcılarını uyarıyor olsa da Bitcoin (BTC) ve altcoin‘lerin haftanın ilk gününe oldukça olumlu bir başlangıç yaptıkları görülüyor.