ABD'deki bankacılık krizinin bir kripto şirketini daha vurduğu ortaya çıktı. Önde gelen altcoin'in ihraççısının nakit rezervlerinin bir kısmının batan Silicon Valley Bank'da (SVB) kaldığı açıklandı.

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Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, günün ilk saatlerinde arttığı bir tweet’te kripto şirketi Ripple Labs’ın nakit rezervlerinin bir kısmının batan Silicon Valley Bank’da (SVB) kaldığını fakat bu miktarın şirketin işleyişinde problem oluşturacak kadar büyük olmadığını açıkladı.

Garlinghouse Miktar Vermedi

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ihraç ettiği XRP‘nin durumu hakkında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bir dava yürüten Ripple’ın nakit rezervlerinin bir kısmını batan Silicon Valley Bank’da kaldığını açıkladı. Garlinghouse, şirketin nakit rezervlerinden ne kadarlık bir miktarın bankada kaldığını açıklamazken, söz konusu miktarın şirketin işleyişinde problem oluşturacak kadar büyük olmadığını belirtti.

Garlinghouse attığı tweet’te “Şirketin işleyişinde herhangi bir aksama beklemiyoruz ve nakit rezervlerimizin büyük bir kısmını daha geniş bir banka ortakları ağında tutuyoruz.” dedi.

Fed’den 25 Milyar Dolarlık Banka Vadeli Finansman Programı

Ripple, 10 Mart’ta mevduatlara yapılan akının ardından düzenleyicileri kalan varlıklarının kontrolünü FDIC’ye vermeye zorlanmasının ardından batan Silicon Valley Bank ile olan bağlantılarına ilişkin açıklamada bulunan kripto şirketlerinden yalnızca biri. Başta en büyük stablecoin’lerden birisi olan USD Coin’in (USDC) ihraççısı Circle olmak üzere birçok kripto şirketin Silicon Valley Bank’da parasının kaldığını açıkladı.

Federal düzenleyiciler, büyük mevduat sahiplerinin tamamının kurtarılamayacağı korkusuyla ABD tarihindeki ikinci en büyük banka iflasının daha geniş bir bankacılık krizine neden olmasının önüne geçmek amacıyla önlemlerini duyurdu. Federal Reserv Kurulu, 12 Mart’ta bankalar, tasarruf birlikleri, kredi birlikleri ve diğer uygun mevduat kurumlarına bir yıla kadar kredi sunan 25 milyar dolarlık bir Banka Vadeli Finansman Programı (BTFP) oluşturduğunu açıkladı.

Bu açıklamalarla ABD’deki potansiyel bankacılık krizinin bir miktar çözüme kavuşturulması piyasalarda toparlanmaya neden olurken Goldman Sachs‘dan dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs, Fed’in finans sektöründeki “son stresi” gerekçe göstererek önümüzdeki haftaki FOMC toplantısında faiz artırımı kararı çıkmasını beklemediğini duyurdu.