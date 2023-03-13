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  •   Changpeng Zhao Duyurdu! Binance, Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’e Yaklaşık 1 Milyar Dolar Yatırdı!

Changpeng Zhao Duyurdu! Binance, Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’e Yaklaşık 1 Milyar Dolar Yatırdı!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Bitcoin (BTC) ve 2 altcoin'e yaklaşık 1 milyar dolar yatırdı. İşte o hamlenin detayları.
08:59
13 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘dan Bitcoin (BTC) ve 2 altcoin için dikkat çeken bir hamle geldi. Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) yaptığı açıklamada kripto dostu bankaların çöküşü ve stablecoin’lerin ABD doları sabitini kaybetmesi olayları nedeniyle Binance’in Endüstri Kurtarma Fonu’nda kalan fonları Bitcoin (BTC), BNB (BNB) ve Ethereum‘a (ETH) dönüştürdüklerini açıkladı.

985 Milyon Dolarlık Dönüştürme

Binance CEO’su CZ, banka ve stablecoin krizinin ortasında kripto para borsasının BUSD’den kalan yaklaşık 1 milyar dolarlık Endüstri Kurtarma Fonu’nu BTC, BNB ve ETH’ye dönüştürdüklerini duyurdu. CZ, yaptığı açıklamada “Stablecoin’ler ve bankalardaki değişiklikler göz önüne alındığında, Binance 1 milyar dolarlık Endüstri Kurtarma Fonu’nda kalan varlıkları BUSD’den BTC, BNB ve ETH‘ye dönüştürecek. Bazı fon hareketleri zincir üstünde açıkça görülebilir. İşte şeffaflık.” diyerek sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Etherscan’ın verilerine göre Bianance’ın Endüstri Kurtarma Fonu‘na bağlı cüzdanda yaklaşık 985 milyon dolar değerinde 979.8 milyon BUSD bulunuyordu. Normalde her biri 1 dolar değerinde olması gereken BUSD’lerdeki bu fiyat farkı kripto dostu bankaların çöküşünün ortasında birçok stablecoin’lerin ABD doları sabitin kaybetmesinden kaynaklanıyor.

İşlem detaylarına göre Binance, bugün saat 08.31’de merkeziyetsiz borsa Uniswap aracılığıyla BUSD dönüşümünü başlattı. Whale Alert ayrıca 985 milyon değerinde BUSD’nin Binance Kurtarma Fonu’ndan Binance’a aktarıldığını doğruladı.

Piyasa analistleri ve uzmanları, Binance’ın bu hamlesinin piyasa için son derece olumlu olduğu ve Bitcoin, BNB ve Ethereum‘da satış baskısına neden olarak fiyatları yukarı çekeceği üzerinde duruyor.

Kripto Dostu Bankalar Bir Bir Kapatılıyor

Öte yandan Silvergate Bank ve Silicon Valley Bank’ın batmasının ardından New York eyalet düzenleyicisi tarafından Signature Bank‘ın kapatıldığı açıklandı. Binance CEO’su CZ bunun “kripto dostu bankaları kapatmak için koordineli bir çaba” gibi göründüğünü belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

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