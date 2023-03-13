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Yüzde 34 Düştü! 24 Saat Kapalı Kalan Ağın Token’ı Yatırımcısına Acı Çektirdi! Fiyat Nasıl Yükselir?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırı sonucu 24 saat kapalı tutulan ağa ait olan token'ın fiyatında gözle görülür bir düşüş yaşandı.
01:04
13 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hedera ağı, ana ağının Akıllı Sözleşme Hizmeti kodunun istismar edilmesi nedeniyle 10 Mart’ta birkaç saat süren kesintinin ardından faaliyetlerine yeniden başladı. 10 Mart’ta Hedera Hashgraph’ın Akıllı Sözleşme Hizmeti kodunu hedef alan bir saldırı, Hedera Token Hizmeti token’larını kurbanların hesaplarından saldırganın hesabına aktardı. Saldırı tespit edildiğinde, Hedera daha fazla hırsızlığı önlemek için ana ağ proxy’lerini kapatmaya karar verdi.

Veriler Ne Söylüyor?

DefiLlama’dan alınan verilere göre, Hedera’daki DeFi protokollerinde kilitli varlıkların (TVL) toplam değeri, ağın çevrimdışı olduğu yaklaşık 24 saatlik süre boyunca düştü. Ancak, operasyonların yeniden başlamasından bu yana, TVL son 24 saat içinde %7 oranında arttı. Yazım saatine göre ağın TVL’si 28,06 milyon dolar seviyesindeydi.

Twitter kullanıcısı KungensSlott, çevrimiçi olduktan kısa bir süre sonra ağdaki saniye başına işlem oranının düşüklüğünden şikayet ederken, Hedera o zamandan beri zincirde işlenen saniye başına işlem sayısında bir artış gördü. Bu yazının yazıldığı sırada Hedera saniyede 791 işlem gerçekleştiriyordu.

Yılın başında kripto para piyasasındaki genel dalgalanmaya benzer şekilde, HBAR’ın fiyatı 20 Şubat’ta 0,088 dolara kadar yükseldi ve o zamandan beri düşüşte.

CoinMarketCap verilerine göre, yazım saati itibariyle 0,05795 dolardan işlem gören HBAR’ın fiyatı son 20 günde %34 düştü.

Günlük grafikte görüldüğü üzere, 20 Şubat’tan bu yana HBAR’ın değerindeki düşüş yeni bir ayı koşusu başlatmış olabilir. Altcoin’in Hareketli ortalama yakınsama/ıraksama (MACD) göstergesine bakıldığında, MACD çizgisinin 20 Şubat’ta aşağı yönlü trend çizgisini geçtiği ve o zamandan beri bu konumda olduğu görülebilir.

Ayılar Harekete Geçti Mi?

HBAR’ın fiyatında yaşanan düşüş, ayılar güçlerini yeniden kazanarak piyasanın kontrolünü ele geçirmelerine neden oldu. Bu durum altcoin’in Yönlü Hareket Endeksi (DMI) tarafından da kanıtlandı.

Yazım saatine göre, satıcıların 26,77 (kırmızı) seviyesindeki gücü, alıcıların 11,52 (yeşil) seviyesindeki gücünün üzerindeydi. Buna ek olarak, 32,28’deki Ortalama Yön Endeksi (ADX), satıcıların gücünün, alıcıların kısa vadede iptal etmeyi imkansız bulabileceği kaya gibi sert bir güç olduğunu gösterdi.

HBAR’ın fiyatı, yazım sırasında Bollinger Bantları göstergesinin alt bandına yakın işlem gördü. Bu durum tipik olarak varlığın aşırı satıldığını ve fiyat artışına bağlı olabileceğini gösterse de, token’ın Chaikin Para Akışına (CMF) bakıldığında HBAR piyasasından likidite çıkışının arttığı görülüyor. Yazım zamanında negatif -0,09 olan CMF’nin, HBAR’ın fiyatının önemli bir fiyat artışı kaydetmesi için merkez çizgisinin üzerindeki konumunu geri kazanması gerekiyor olabilir.

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