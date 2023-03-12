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TRON ağının kurucusu Justin Sun, kripto endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek güvenilir bir banka kuran herkese mali destek teklif etti. 12 Mart tarihli bir Twitter mesajında Justin Sun, Silikon Vadisi Bankası’nın son çöküşünün sektördeki birçok kişiye verilen potansiyel zararı gösterdiğini söyledi.

Justin Sun Teklifi Verdi

Justin Sun, bu nedenlerden ötürü geleneksel finans ve kripto arasında köprü kuran sağlam bir bankacılık altyapısı inşa eden herkesle işbirliği yapmaya istekli görünüyor. Huobi küresel danışmanı ayrıca bu bankanın yerel veya yurtdışında geliştirilebileceğini belirtti. Bu kurumun daha geniş kripto benimsenmesini sağlamada çok önemli olacağını da sözlerine ekledi.

Binance CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao, kripto dostu bankaların son zamanlarda çöküşünün yetkililerin koordineli bir çabası olabileceğini tahmin etti. Geçtiğimiz haftalarda Silvergate ve SVB gibi kripto dostu kurumlar çöktü.

Zhao’nun spekülasyonu, kripto topluluğu içindeki çeşitli paydaşlar arasında yaygın olarak kabul edilen bir görüş oldu. Topluluk üyeleri de son dönemde artan inceleme dalgasını Operation Choke Point 2.0’a benzetti. Bu, Başkan Obama’nın Operation Choke Point’ine bir gönderme oldu.

O dönemde ABD Adalet Bakanlığı, silah satıcıları gibi elverişsiz işletmelerin geleneksel bankalarla iş yapmasını zorlaştırmıştı. Sonuç olarak, bu işletmelere hizmet veren finans firmaları engeller ve cezalarla karşılaştı.

Piyasanın Geri Kalanı Ne Düşünüyor?

Venture Capitalist Nic Carter, son olayların geleneksel finans kurumlarını kripto endüstrisine hizmet vermekten caydırmaya yönelik hükümet öncülüğünde bir girişim olduğunu gösterdiğini yazdı. Carter ayrıca düzenleyicilerin halka açık blok zincirlerine herhangi bir şekilde dokunmanın kabul edilemez derecede riskli olduğunu açıkladığını da sözlerine ekledi.

Bu arada dört ABD’li milletvekili, ABD’li mali düzenleyicilerin kripto sektörünü hedef alan son düzenleyici hamlelerini sorguladı. Milletvekillerine göre, bu aşırı davranış diğer yasal sektörlere de sıçrayabilir.

Bazı kripto paydaşları, bankaların kripto endüstrisini tehdit ettiğini savundu. Changpeng Zhao, bankaların fiat destekli stablecoin’ler için bir risk olduğunu iddia etti. Ayrıca, daha fazla kripto destekli stablecoin’e ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.