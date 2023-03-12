SEC ile büyük bir mücadele içerisinde olan Ripple (XRP) için fiyat tahminleri gelmeye devam ediyor. XRP'de fiyat 1 dolar olacak mı?

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XRP, kripto çöküşüne rağmen son birkaç gün içinde nispeten iyi bir performans sergiledi. Son 7 gün içinde XRP yalnızca yüzde 7 değer kaybetti ve büyük kripto paralar arasında düşüşe rağmen en iyi konumda bulunuyor. Peki önümüzdeki birkaç hafta için XRP tahmini nedir? Olumlu SEC dava haberlerinden sonra XRP 1 dolara ulaşabilir mi?

XRP Fiyatı Nasıl Hareket Ediyor?

Son birkaç günde, XRP kurunun nispeten istikrarlı bir performansı oldu. Geçtiğimiz 7 gün içinde XRP yalnızca yüzde 3 değer kaybetti. Karşılaştırma için, son 7 gün içinde yaklaşık yüzde 10 değer kaybı yaşayan Bitcoin’e bakabiliriz.

XRP fiyatı Ocak ayında diğer kripto paralara kıyasla çok daha az yükselebildikten sonra, son birkaç hafta içinde kripto paraların ortalamasına kıyasla fiyatta yalnızca daha küçük bir düşüş gördük. Genel piyasaya kıyasla son birkaç gündeki güçlü rakamlar, esas olarak XRP’nin kısa bir ralli görmesinden kaynaklanıyor. 06.03 ile 08.03 tarihleri arasında 0,36’dan neredeyse 0,40 dolara yükseldi. Şu anda ise fiyat 0.36 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Önümüzdeki Birkaç Haftanın XRP Tahmini

SEC’in Ripple’a karşı yürüttüğü için için yanan hukuk mücadelesi nedeniyle XRP fiyatının yükselip yükselmeyeceğini tahmin etmek genellikle zor. Mahkeme davasını çevreleyen iyi haberler olduğunda, diğer kripto para birimleri neredeyse hiç yukarı doğru hareket etmese de XRP genellikle keskin bir şekilde yükselebilir.

Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde XRP coin’in değeri yeniden artabilir. Bu, kripto piyasasının önümüzdeki haftalarda yükseliş trendine dönebileceğinin bir varsayımına dayanabilir. Buna rağmen durumun yaşanabilmesi için piyasanın son birkaç gündeki çöküşten kurtulması gerekiyor.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde Silvergate Bank ve Silicon Valley Bank iflas başvurusunda bulundu. Birçok kripto şirketinin rezervleri bu bankalarda olduğu için kripto piyasası doğrudan etkilendi. İlk şokun ardından spekülatif baskı artık piyasadan kalkabilir ve fiyatlar ilerleyen haftalarda tekrar yükselebilir.

XRP’nin Yakın Dönem Potansiyel Tepe Noktası

Piyasanın önümüzdeki haftalarda yükselişe geçme ihtimali bulunuyor. XRP’de ise önemli bir artış olması beklenilebilir. XRP topluluğunun aktif olarak desteklediği mahkemenin kararına ilişkin olumlu haberler, büyümesine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmasına ilişkin bir kararın alınması birkaç hafta hatta aylar alabilir.

Halihazırda pek çok belirsizlik mevcut. Bununla birlikte, varsayımlarda bulunacak olursak, XRP fiyatının son 6 ila 8 hafta içinde 0,50 doları aşması mümkün olabilir. Bununla dışında, Ripple bu süre zarfında SEC davasında aklanmadığı sürece 1 dolara ulaşması oldukça düşük bir ihtimal olmasına rağmen geçerliliğini koruyor.