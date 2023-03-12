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  •   Uzman İsim Son Sözünü Söylendi Mi? XRP’nin Kurtuluş Mücadelesinde 5 Olasılıklı Senaryo Ortaya Çıktı!

Uzman İsim Son Sözünü Söylendi Mi? XRP’nin Kurtuluş Mücadelesinde 5 Olasılıklı Senaryo Ortaya Çıktı!

Sonu gelmeyen davada XRP ile SEC arasında yaşanan mücadeleye bir yorum da dünyaca ünlü isimden geldi. Ünlü isim 5 maddelik senaryo ortaya koydu.
20:30
12 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) blockchain şirketi Ripple’a karşı açtığı ve geniş yankı uyandıran davanın sonuçlanması yaklaşırken, XRP yanlısı bir hukuk uzmanı davanın olası sonuçlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Gerçekten de, eski bir avukat ve izinsiz Katman 2 platformu Evernode XRPL’nin kurucu ortağı olan Scott Chamberlain, 10 Mart’ta yayınlanan bir Twitter başlığında, özet kararlar, uzlaşma olasılığı ve sonraki davalar da dahil olmak üzere davanın sonuçlanması için beş potansiyel senaryo listeledi.

İşte Olası Sonuçlar

Özellikle, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve kurucu ortak Chris Larsen ile ilgili özet yargı kısmı açısından, hukuk uzmanı, düzenleyicinin kayıtsız bir menkul kıymeti bilerek veya pervasızca sattıklarını destekleyecek kanıtlara yakın bir yerde olduğunu düşünmediğini söyledi.

Chamberlain, denizaşırı satışlarla ilgili olarak Ripple için verilen özet karara ilişkin olarak, Ripple’ın denizaşırı borsalardaki XRP satışlarının mahkemenin yargı yetkisi dahilinde olmadığını belirterek, ABD’de sonuçlandırılan bu yurt içi işlemlerin tamamen yeni bir emsal teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Ayrıca şunu ekledi:

Özet Karar, davanın XRP’nin kendisinin bir menkul kıymet olduğunu iddia eden kısmını reddetmekte. Hiçbir emsal kripto varlığın kendisinin bir menkul kıymet olduğunu desteklememektedir. Bu iddia, SEC’in her bir satışı kanıtlamak zorunda kalmaması ve denizaşırı satışlar sorunundan kaçınması için bir uydurmaydı.

Chamberlain ayrıca, bu davadan ilerleyebilecek olan şeyin, Ripple’ın ABD’deki XRP token satışlarından herhangi birinin kayıtsız bir yatırım sözleşmesi içerip içermediğini araştıracak sınırlı bir dava olduğunu vurguladı.

Son olarak, Evernode XRPL kurucusunun görüşüne göre beşinci senaryo, XRP’nin bir menkul kıymet olduğu iddiası ve mahkemenin denizaşırı satışlar üzerindeki yargı yetkisi açısından emsallerin oluşturulması koşuluyla davanın sonuçlanması.

Konu ile ilgili sunduğu gerekçe ise şöyle:

SEC’in Ripple’ın satışlarının çoğunun algoritmik ticaret yoluyla denizaşırı borsalarda gerçekleştiğini hafife aldığına inanıyorum. Yurtdışı ve ikincil piyasa satışları hariç tutulduğunda,  elde çok bir şey kalmıyor.

Biraz Kazan, Biraz Kaybet

Bu arada Ripple’ın hukuk ekibi, Yargıç Analisa Torres’in her iki tarafın da belirli uzman tanıkları, özellikle de hem Chamberlain hem de Ripple’ın amicus curiae’si John E. Deaton’ın SEC’in argümanı için felaket bulduğu tanıkları hariç tutma taleplerine karar vermesiyle mali gözlemciye karşı savaşta bir galibiyet elde etti.

Elde edilen bilgilere göre, New York Başsavcısı Letitia James’in KuCoin’e dava açarak kripto borsasını eyalette kayıt yaptırmadan yasadışı bir şekilde menkul kıymetler ve emtia satıcısı olarak faaliyet göstermekle suçlamasıyla başka bir yerde, bir kripto para birimi işletmesine karşı başka bir dava açıldı.

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