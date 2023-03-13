Kısa süreliğine da olsa yalancı bir boğa yaşadılar ve birileri hatalı emir girmenin bedelini 50 bin dolara aldığı Bitcoin ile ödedi.

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Kral kripto para birimi enflasyon verisinden önce daha fazla volatilite görmeyi bekliyordu ancak bu kadarı sürpriz oldu. Bankaların iflasıyla birlikte 19.500 dolara düşen Bitcoin fiyatı FDIC ve Biden cephesinden gelen açıklamalarla 23.500 dolara ulaştı. Bu gerçekten şaşırtıcıydı. Fakat daha fazlası da var. USDC etrafındaki FUD sebebiyle Binance borsasında çok daha enteresan bir şey gördük.

Bitcoin 50.000 Dolar

USD Coin’in ABD dolarından ayrılması nedeniyle yaşanan panik, yanlış bir emirle kendini gösterdi ve yatırımcılar birkaç dakikalığına da olsa Bitcoin’in 50.000 dolar olduğunu gördü. Yüksek seviyelere satış emri koyanlar ise tarihi bir kazanç yaşadı. Binance borsasındaki BTC/USDC çifti 12 Mart günü 50.000 dolara sıçradı. Ani yükselişin nedeni bilinmiyor ve muhtemelen büyük bir alım emrinin yeterli likiditeye ulaşamamasından kaynaklanıyordu.

Binance borsasında işlem çifti başlatıldıktan birkaç saat sonra yaşanan bu şey aslında bir sorundu. Henüz likidite açısından zayıf olan ve piyasa yapıcı botların tam olarak devreye girmediği dakikalarda yaşanan şey bundan birkaç yıl önce daha sık gördüğümüz bir problemdi. Bu yüzden yatırımcıların alım/satım emirlerinde likiditeyi hesaplayıp milimetrik emirler girdiği günler bile görmüştük.

İlk Defa Olmuyor

Paritenin alım satım fiyatı, yükselişin ardından bir dakika içinde yaklaşık 22.000 dolardan 50.000 dolara yükselse de kısa sürede eski haline geldi. Ancak bu, kripto para borsalarında ilk kez görülen ani çöküşler ve ani yükselişler değil. Geçmişte birden fazla borsada benzer sorunlar yaşanmış, etkilenen müşterilerin öfke ve geri ödeme taleplerine yol açmıştı. Ağustos 2017’de GDAX’ta yaşanan ani bir çöküşte ETH fiyatları bir müşteri hatası nedeniyle 0,1 dolara kadar düşmüştü ancak o sırada ETH 300 dolardan işlem görüyordu.

FDIC ve diğer Federal yetkililerin SVB ve diğer iflas eden iki bankada parası kalanlarla ilgili yaptığı açıklamalar USDC fiyatının yeniden 1 dolara yaklaşmasını sağladı. Circle yaklaşık 3,3 milyar dolarlık rezervini Silicon Valley Bank’da tutuyordu ve hafta sonu eğer paralarını geri alamazlarsa kurumsal fonlarıyla açığı kapatacaklarını söylediler. Neyse ki buna gerek kalmadı ve 0,87 dolar seviyesinden 1 dolar alan risk iştahı yüksek yatırımcılar bu süreçten kazançlı çıktı.