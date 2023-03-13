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Kripto para yatırımcıları Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank New York’u çevreleyen karmaşık olaylara tepki gösterdikçe Terra Luna Classic’in fiyatı hafta sonu büyük bir hızla yükseldi.

LUNC Fiyat Tahmini!

Terra Luna Classic 0,00012 dolarlık destek yerini korudu. Uzmanlar, token’ın 0,00014 dolar seviyesindeki desteğin altına düşmesi durumunda bu fiyat seviyesindeki likiditeyi azaltabileceğini öne sürdü. Ayrıca aynı destek alanından da keskin ve ani bir toparlanma bekleniyordu ve tahminlere uygun olarak Terra Luna Classic Pazartesi günü keskin bir şekilde yükseldi. 24 saatlik işlem hacminde %167’nin üzerinde bir artışla 123 milyon dolara ulaşan LUNC, kaybedilen seviyeleri kurtarmak için uygun bir şekilde konumlandırılabilir ve 2023’ün en yüksek seviyesi olan 0,00021 dolara yeniden ulaşabilir. Peki, LUNC fiyatı bu yükselişini sürdürebilir mi?

Günlük zaman çizelgesindeki grafiklerini ele alan uzmanlar, 0,00012 dolarlık desteğin Terra Luna Classic fiyatı için çok fazla likidite sağladığını ve %10’luk yükseliş hareketinin ana nedeni olduğunu belirtti. Ayrıca LUNC’ın, 0,00014 dolara yönelik bir girişim düzenlemeden önce duraklamayı durdurmaya ve 0,0001325 doların üzerinde başka bir daha yüksek desteği güvence altına almaya hazır olduğu öne sürüldü.

LUNC Uzman Görüşü!

Aynı günlük grafik, Terra Luna Classic fiyatının 0,00021 dolardan işlem gördüğü Şubat ayının başından bu yana teknik görünüme güçlü bir düşen trend çizgisi direnci getiriyor. Mart ayı başlarındaki bir kurtarma girişimi, aynı direnç çizgisini işaretledikten sonra başarısız oldu. Bu nedenle yatırımcılar LUNC, alçalan trend çizgisine yaklaşırken gecikmeler olabileceği konusunda dikkatli olmalı. Terra Luna Classic fiyatının 0,00014 dolarlık sonraki engeli ve dolayısıyla trend çizgisini aştığı göz önüne alındığında, boğaların 0,00018 dolar ve 0,00021 doları hedefleyen kazançlar için ivmeden yararlanmaları muhtemel olduğundan daha fazlası beklenebilir.

Öte yandan 0,00014 dolardaki satıcı baskınlığı, birleşen trend çizgisi, Terra Luna Classic fiyatını bir sonraki yöne karar vermeden önce birkaç hafta boyunca 0,00012 dolar ile 0,00014 dolar arasında konsolide etmeye zorlayacak şekilde kolayca yeni kontrol noktasına dönüşebilir.