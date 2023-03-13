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İşte Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) ve Dogecoin’de (DOGE) Güncel Veriler!

Federal Rezerv'in son açıklamalarının ardından hareketlenen kripto para birimlerinde güncel veriler neler? İşte grafiklerle fiyat analizi!
23:10
13 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında yükseliş ivmesi devam ederken Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin’de (DOGE) güncel veriler neler?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin fiyatı 10 Mart’ta 200 günlük SMA’dan toparlandı ve yükseliş 21.480 doların üzerine çıktıktan sonra ivme kazandı. Bu durum daha kripto para biriminde düşük seviyelerin alıcıları çektiğini gösteriyor. Boğalar yukarı doğru yürüyüşe devam etti ve 13 Mart’ta 22.800 dolardaki engeli aştı. Olası senaryo genel direncin 25.250 dolarda yeniden test edilmesi için kapıları açabilir. Alıcılar bu engeli aşarsa, BTC/USDT paritesi keskin short pozisyona tanık olabilir.

Varsayımın aksine kripto para biriminin fiyatı genel dirençten düşerse, parite bir süre daha 200 günlük SMA ile 25.250 dolar arasında işlem görebilir. Böyle bir hareket olumlu bir işaret olacak ve genel direncin üzerinde bir kırılma olasılığını arttırabilir. Bitcoin’de fiyatın düşmesi ve 200 günlük SMA’nın altına gerilemesi durumunda bu olumlu görüş geçersiz olabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 1.352 dolar civarındaki destekten toparlandı. Belirtilen durum daha düşük seviyelerde keskin alımlara işaret edebilir. Boğalar fiyatı tekrar 1.461 doların üzerine çıkardıktan sonra toparlanma güçlendi. ETH/USDT paritesi, 12 Mart’ta 20 günlük EMA’nın üzerine yükseldi ve boğaların yeniden oyunda olduğunu gösterebilir. Alıcılar daha sonra rahatlama rallisini 1.743 dolarlık genel dirence kadar uzatmaya çalışabilir. Pozitif bölgedeki düzleşen 20 günlük EMA ve göreceli güç endeksi (RSI), momentumun boğalardan yana olduğunu gösterebilir. Alıcılar 1.743 dolardaki direnci aşarsa, parite 2.000 dolarlık psikolojik seviyeye yükselebilir.

Dogecoin (DOGE)

Popüler meme token 10 Mart tarihinde 0,06 dolar seviyesinden yükseldi ve 12 Mart’ta 0,07 dolar direncinin üzerine çıktı. Boğalar daha sonra fiyatı düşüş trendi çizgisine çekmeye çalışabilir. Düşen 20 günlük EMA ve negatif bölgedeki RSI, ayıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. Fiyat 20 günlük EMA’dan veya düşüş trendi çizgisinden düşerse, DOGE/USDT paritesi tekrar 0,06 dolara düşebilir. Varsayımın aksine boğalar 200 günlük SMA’da genel direnci geçerse, piyasaların daha düşük seviyeleri reddettiğini gösterebilir. Bu durum önce fiyatı 0,10 dolara ve sonunda 0,11 dolara itebilir.

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